Rüyada ev almak ne anlama gelir? Rüyada ev almak ne demektir? Rüyada ev satın almak ne demektir? Rüyada ev satın almak ne anlama gelir?

Rüyamızda satın aldığımız evin büyük ya da küçük olması, rengi şekli şemali ve daha birçok nokta rüyanın anlamı konusunda etkilidir. Şimdi bu farklılıkların ne anlama geldiğine bakalım.

RÜYADA EV ALMAK

Ev satın almak rüyası oldukça sıklıkla görülen rüyaların başını çeker. Genelde bu rüya insanlara ev müjdesi gibi gelip oldukça mutlu eder. Maalesef durum pek de öyle değil. Rüyada ev satın almak, Daha çok rüyayı gören kişiyi hayatında büyük değişimlerin beklediği tabir edilir. Tabii bu değişim ev almak da dâhil her şeyle ilgili olabilir.

RÜYADA ESKİ EV ALMAK

Eğer rüyanızda eski bir ev aldıysanız bu, rüya sahibinin, çok sıkıntılı ve sorunlu bir işe gireceğine, çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağına ve büyük bir zarar göreceğine alamet eder.

RÜYADA YENİ EV ALMAK

Kişinin yaşamında oluşacak gelişmelerin, hayırlı sonuçlar doğuracağına, maddi anlamda güzel bir gelir elde edileceğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi inançlarına bağlı salih sakin ve Allah yolunda kimselerdir ve dünya malına pek de önem vermezler. Sağlıklı bir ömrün, sevilen kişilerle beraber neşe içinde geçecek bir hayatın müjdecisidir. Yeni ev almak yeni haberler ve gelişmeler demektir. İş konusunda da yeni ortaklıkların kurulması anlamına gelir. Rüyasında yeni ev alan kimselerin hayalleri genelde er ya da geç gerçek olur.

RÜYADA BÜYÜK BİR EV SATIN ALMAK

Rüyada çok büyük bir ev almak genelde rüya sahibinin çok hayırlı bir işe kalkışacağını ve bu işte başarılı olacağına delalet eder ve daha da önemlisi bu rüya o kişinin yeni bir hayat kurması anlamına gelir. Kişinin en büyük arzunun çok yoğun çalışmalar sonunda da olsa gerçek olacağı anlamına gelir.

RÜYADA EV ALMAK İÇİN EV GEZMEK

Rüyada ev almak amacıyla ev gezmek rüyayı gören kişinin hayatını eninde sonunda düzene sokup çok mutlu biri olacağına, insanlarla olan mevcut çatışmamalarının eninde sonunda düzene gireceğine, tüm tartışmalarının kavgasız gürültüsüz sonuca ulaşacağını ve çok mutlu olacağına delalet eder.

RÜYADA YAZLIK EV ALMAK

İşlerinde büyük projeler gerçekleştireceğine, kendisini üzen şeyleri teker teker hayatından çıkaracağına, uzun zamandan beri çok istediği bazı şeyleri gerçekleştirmek için işe koyulacağına, karşısına çıkan bazı sorunları kendisini seven kişilerden alacağı bir destek sayesinde çözeceğinize müjdelenir.

RÜYADA EV ALMAK İÇİN GEZMEK

Eğer rüyada ev almak istek ve gayesine sahipseniz bu sizin kişisel hayatınızda çok sağlam, düzgün, dürüst karaktere sahip olduğundan dolayı hep çok başarılı işler çıkaracağına, hayırlı ve dürüst insanlar ile tanışacağına ve çok mesut ve kalender bir kişi olacağına yorumlanır. Hayatının hep düzenli ve huzurlu ilerleyeceğine delalet eder.

RÜYADA DENİZ MANZAARALI BİR EV SATIN ALMAK

Bu rüya içerisinde deniz de olmasından dolayı oldukça hayırlıdır. Hayatınızı engelleyen her türlü unsurdan ve kişiden kurtulmayı anlatır. Rüya sahibinin artık ayakları üzerinde duracağına her istediği ve onun için hayırlısı olan her şeyi elde edeceğine Sonuç olarak kişinin özgüvenin ve kendine olan inancının artacağına müjde verir. Güzel, mesut bir çevreye sahip olmak, evlatlarından saygı görmek iş konusunda yeni bağlantılar yapmak ve yeni insanlarla tanışmak anlamına gelir. Maddi gelirdeki yükselmenin ve yeni haberlerin müjdelerini verir.

RÜYADA BİRİSİNE EV ALMAK

Kişinin çevresinde yokluk içinde olan birtakım insanlara yardım edeceğine ve onların hayır dualarını alacağına, bu şekilde büyük ayır işleri işleyeceğine alamet eder. Rüyada birine eski bir ev satın almak, son lokmayı ya da son kuruşu bölüşecek kadar iyi huylu, cömert ve yüce gönüllü bir kişi olmayı alamet eder. Rüyada birine saray yavrusu gibi büyük ve lüks bir ev almak ise bir işi dikkat çekmek için yapacağınıza bu sayede başkalarının bundan nasiplenmesinden bahseder.

RÜYADA GENİŞ BİR EV ALMAK

Bu rüya kişinin ufkunun oldukça geniş olacağına ve bu sayede çokça başarılar elde edeceğine, insanların yolunu aydınlatacağına, malının bolluk bereket içinde artacağına, birçok insanın hayır duasını alacağına, kimseye muhtaç olmayacağına yorumlanır.

RÜYADA BEYAZ EV SATIN ALMAK

Eğer rüyanızda beyaz bir ev satın aldıysanız, bu hayatınız mutlulukla, huzurla ve şenle dolacağına bu sayede istenilen ve arzu edilen hayata kavuşulacağına delalet eder. Rüyanızda beyaz panjurlu bir ev satın almak, çok istenilen bir eşyayı, malı ya da bir mülkü elde etmek demektir. Rüyada beyaz çatılı ev almak, esenliğe kavuşmaya, rahata ermeye, moral yorulur.

RÜYADA BAHÇELİ BİR EV ALMAK

Rüyada bahçesi olan bir ev satın almak ya da buna niyetlenmek rüya sahibinin tahmin ettiğinden de büyük gelirler elde edeceğine, uzun vadede küçük bir serveti elinde bulunduracağına alamet eder. Çokça dünya malı elde etmeye maddi özgürlüğünü en üst düzeyde eline almaya yorumlanır. Eğer rüyanızda aldığınız ev ine bahçeli ancak bir gece kondu ise, bu küçük bir işle başlayıp çok büyüyeceğinize işarettir. Çok yol katteceğinize bir işarettir. Aldığınız ev bir yalı ya da bunun gibi büyük ihtişamlı bir ev ise işlerinizde boy göstermeye ve dikkat çekmeye işarettir.

RÜYADA ANNEYE EV ALMAK

Rüyanızda annenize ev alıyorsanız bu hem iş hem okul hayatında önüne geçilemez başarılar elde edeceğinizin göstergesidir. İyi bir kariyer edinmeye bu sayede aileyi rahat ve ferah şekilde yaşatma hayalini gerçekleştirmeye de alamet eder.

RÜYADA EV HEDİYE ALMAK

Büyük bir mirasın hiç beklenmedik bir anda size geleceğini, yaşam kalitesinin oldukça artacağını, maddi durumun bir anda düzeleceğini, yüzünüzün çokça güleceği anlamına gelir. Ev hediye alan kimsenin gerçekte de parası artar.

RÜYADA CAMİNİN YANINDAN EV ALMAK

Eğer rüyanızda caminin yanından bir ev alıyorsanız bu rüya genelde kutsal işler yapmaya ve bu işler ile oldukça önemli mevkilere gelmeye, çevrede artık çok iyi bir insan olarak bilinmeye, bu sayede her başı sıkışan her kimsenin sizden yardım isteyeceği ve medet umacağı anlamına gelir.

RÜYADA EV SATIP ALMAK

Yatırımlarından çok iyi geri dönüşler alacağına, çok iyi kar edeceğine eline toplu para geçeceğine ve hayatının düzene gireceğine, hayatında yeni bir sayfa açacağına, zengin gösterişli bir hayat yaşayacağına dair müjde verir.