Rüyada eşek görmek ne anlama gelir? Rüyada eşek görmek ve eşek eti yemek ne demektir? Rüyada eşek görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada eşek görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak eşek görmek olumsuz veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada eşek görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA EŞEK GÖRMEK

Rüyada eşek görmek son zamanlarda şansınızın yaver gideceğine, yüksek derecelerde işler yapacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza işaret eder. Rüyada dişi bir eşek görmek geçinme kolaylığına ya da güzel ve hayırlı bir işe delalet eder. Rüyada görülen dişi eşeğin doğurması rüyayı gören kişiye maddi açıdan güzel bir yaşam olarak yorumlanır. Rüyada eşeğin birden fazla kuyruğu olduğunu görmek, rüya sahibi için bir çok yerden para veya mal geleceğine işaret eder. Rüyada kendisini eşek halinde görmek, yakın arkadaşlarınızdan, dost ya da akrabalarınızdan gelebilecek kötülüğe, zarara delalet eder.

RÜYADA EŞEĞE BİNMEK

Rüyada eşeğe bindiğini gören kimse için, hayırlı ve güzel günler yakındır. İşlerinin zamanla daha iyiye gideceği ve zenginliğe yorumlanır. Bazen rüyada eşeğe binmek seyahat olarak da yorumlanır. Rüyada eşekten inmek sıkıntılı ve zor zamanlara delalet der. Maddi olarak zor duruma düşeceğinize ve paranızı har vurup harman savurmamanız gerektiğine işaret eder. Eşekten düşmekte eşekten inmekle yanı şekilde yorumlanmıştır ancak sıkıntılı ve zor zamanlar, maddi açıdan gelecek zorluk aniden olacaktır ve elinizden gelen hiçbir şey olmayacaktır. Rüyada dişi eşeğe binmek iş ve ey hayatınızın iyiye gideceğine, hayra ve berekete işaret eder. Bindiğiniz eşeğin öldüğünü görmek, ecelinizin yaklaştığına delalet eder.

RÜYADA EŞEK ANIRMASI

Rüyada anıran bir eşek görmek, sizden alt kademedeki insan ya da insanlar tarafından hakarete uğrayacağınıza, iftiraya kurban gidebileceğinize işaret eder.

RÜYADA EŞEK KESMEK

Rüyada eşek kesmek, rüya sahibi için malını ve parasını harcayıp, zor duruma düşeceğine ve ilerde geçim sıkıntısı çekeceğine işarettir. Eğer rüyada eşek kesilip etinden yenildiyse yapacağınız büyük bir ticaretten güzel kazanç sağlayacağınız şeklinde yorumlanır.

RÜYADA EŞEK ÖLMESİ

Rüyada eşeğinizin öldüğünü gördüyseniz, maddi açıdan büyük kayıplar vereceğiniz ve geçiminizin zorlaşacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada ölmüş eşek görmek, sıkıntı verici düşmana delalet eder. İlmin sahibi alimler, rüyada ölmüş bir eşek görmenin, kişiye hayırlar getirmeyeceğini dile getirirler. O kimse için mutlaka hayırlı işler yapma vakti geldiğini belirtirler. Alimler, rüyasında ölmüş eşek gören kişinin, hayatında yardımlarını çoğaltması gerektiğini tabir ederler. Ölmüş eşek, esasında rüya sahibi için uyarı niteliğindedir. O kişi, rüyada ölmüş eşek görmüşse, yapacağı hayırların yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir.

RÜYADA SIPA GÖRMEK

Rüyada eşek sıpası (yavrusu) görmek, hayırlı haberlere yorumlanır. Rüyayı gören kişi, başvurduğu işten güzel haberler alır. Ticaret yapıyorsa, cümle alem tarafından iyiden iyiye tanınmaya başlar. Rüyada eşek yavrusu görmek, aileye katılan yeni birey olarak tabir edilir. Aile içerisinde birtakım değişimler söz konusu olur. Rüyasında eşek gören kişinin, hayırları bol olur. Yaptığı hayırlar, onun mutluluk kaynağı olacaktır. Alimler, rüyasında eşek gören kişinin mutluluk kapısını araladığını belirtiler.

RÜYADA EŞEĞE BİNDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada eşeğe bindiğini görmek, yolculuğa çıkmak şeklinde tabir edilir. Rüya yorumcuları, kişinin çıkacağı yolculuğun kısa olduğunu ifade ederler. Kimi alimler, rüyada eşeğe bindiğini gören kişinin rüya yorumunu, kendine yolculuk olarak rivayet ederler. Kişinin kısa yolculuğunun kendi kalbine olacağını belirtirler. Rüyada eşeğe bindiğini görmek, hakikat penceresinden hayata bakmak manalarına gelir. Rüyasında eşeğe bindiğini gören kişi için zaman olumlu yönde gider.

RÜYADA EŞEK ETİ YEMEK

Rüyada eşek eti yemek, haram para manasına gelir. Rüyasında eşek eti yediğini gören kişi için ilim sahibi insanlarla tanışma manası da doğar. Rüyada eşek eti yediğini gören kişinin borçları bitmek bilmez. Haramla devamlı olarak uğraşır. Kendisine uzatılan yardım ellerini geri çevirir. Hayatında insanlardan yardım beklememeyi kendine gaye edinir. Rüyada eşek eti yiyen kişi için huzursuz günler başlayabilir. Borçluları rüya sahibini zor durumda bırakacak hamleler yapabilirler.

RÜYADA EŞEK SÜTÜ GÖRMEK

Rüyada eşek sütü görmek, farklı şekilde yorumlanır. Kimi rüya yorumcuları, rüyada eşek sütünün şifaya nail olduğunu belirtiler. Diğer yorumcular, eşek sütü görmenin, eşek etiyle aynı minvalde olduğunu ifade ederler. Haram paranın geldiğine işaret eder derler. Rüyada eşek sütünü içtiğini görmek, karmaşık bir olayla haşır neşir olmaya hikmet edilir. Kişi, kendisini aşabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilir. Bu durum onun kafasını daha da karışık hale getirebilir.