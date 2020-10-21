Rüyada erik görmek ne anlama gelir? Rüyada erik görmek ve yemek ne demektir? Rüyada ekşi erik toplamak ve kırmızı erik görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada erik görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak erik görmek olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada erik görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA ERİK GÖRMEK

Rüyada erik görmek eriğin zamanında görülmesi ile zamanı dışında görülmesine bağlı olarak değişir. Zamanında görülen erik kazanca ve kaybolmuş şeyin yeniden bulunmasına işaret ederken, zamanı dışında görülen erik sağlık sorunlarına, üzüntüye ve zorluklara işaret eder. Sağlığını yitirmiş bir kişi eğer rüyasında erik yediğini görürse bu onun sağlığına geri kavuşacağına işaret eder. Rüyada görülen erik, kişinin hiç beklemediği ya da aklından geçirmediği bir olay hakkında, çok güvendiği biri tarafından büyük bir şok yaşayacağına işaret eder. Eğer erik yeteri kadar yetişmiş ise huzur ve sevindirici şeyler anlamına gelir. Eriğin dalında görülmesi demek, bolluğa, berekete, kazanca ve rızka işaret eder. Rüyada görülen erik eğer tatlıysa o halde rüya sahibinin eline toplu bir para ya da bir mülk geçecek demektir.

RÜYADA ERİK TOPLAMAK VE YEMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada erik toplamak çok güzeldir. Rüya sahibinin gönlünde yatan dilek ve isteklerinin yerine geleceğine işaret eder.

Rüyada erik yemek hayırlıdır, özellikle de zamanında yenen erik çok güzel şeylere işaret eder. Eğer hasta biri rüyasında erik yerse bu onun şifa bulacağına işaret ederken, her kim ki rüyasında erik yerse her ne derdi varsa ondan kurtulur ve sıkıntılarını geride bırakır.

RÜYADA KIRMIZI VE TATLI ERİK GÖRMEK

Rüyada kırmızı erik görmek dünya malına ve rüya sahibinin gönlünde yatan aslana işaret eder. Rüyasında kırmızı erik gören kişi kazanç elde edecektir ve dileklerine kavuşacaktır.

Rüyada ister yeşil, ister kırmızı, ister kara erik görmek rengi fark etmeksizin rüya sahibinin kazanç, rızık ve mal sahibi olacağı anlamına gelir. Eriği yemek de kısmete ve yaşanacak olan güzel gelişmelere işaret eder. Eğer rüya sahibi işsizse bir iş sahibi olacak demektir.

RÜYADA SEPET DOLUSU ERİK GÖRMEK

Mevsiminde sepet dolusu tatlı erik görmek alınacak büyük hediyelere ve kişinin çok güzel sürprizlerle karşılaşarak moral bulacağına yorumlanır. Aynı zamanda maddi değeri yüksek bir ev veya araba almak, ziynet eşyalarına yenilerini eklemek, para konusunda şansın yaver gitmesi sonucu rahat etmek demektir. Sepetin içindeki erikler ekşi ise ve mevsimsiz görülen bir rüyaysa kişiyi sıkıntıya sokacak kadar bir meblağın elden çıkacağına, hiç hesapta olmayan bir ödeme veya borç nedeniyle can sıkıntısı yaşanacağına yorumlandığı gibi bir hırsızlık olayıyla karşılaşmaya da alamet eder. Özellikle rüya sahibine ait bir eşyanın kaybolması ya da çalınması yüzünden yaşanacak tatsızlığa tabir edilir.

RÜYADA BİR ÇUVAL ERİK GÖRMEK

Çuvalla erik görmek de mevsiminde ise o sene için kişinin kazancında çok büyük yükselmeler olacağına ve bolluğun, bereketin hiç eksilmeyeceğine, kayıp bir eşyanın ya da geri gelmesine imkansız gözüyle bakılan bir paranın ele geçmesine de yorumlanır. Miras işleri olanların ise mahkemelerden olumlu sonuçlar alacaklarını, mal varlıklarının yakın zamanda gözle görülür şekilde artacağına da yorumlanır. Zamansız görülürse kişiye ikiyüzlü, çıkarcı şekilde yaklaşan kişilerin çokluğuna, etrafta güvenilir insan bulmakta zorluk çekileceğine ve dikkat edilmediği takdirde maddi konularda yaşanacak kayıplar veya yaşanacak hırsızlıklar yüzünden zor günler geçirileceğine de alamettir.

RÜYADA EKŞİ ERİK GÖRMEK VE YEMEK NE DEMEK

Mevsimsiz ekşi erik görmek kişinin yüzünü güldürmeyen, çok üzülmese de canını sıkan bazı haberler alacağına yorumlanırken, özellikle bayanların çevrelerindeki kişilerin arkasından yaptığı dedikodulara şahit olarak can sıkıntısı yaşayacaklarını, duydukları sözleri içlerine atarak morallerinin bozulacağını ifade eder. Mevsimsiz ekşi erik yiyen kişi evli ise kaynanasıyla arasındaki çekişmeler uzun sürer. Mevsiminde ekşi erik yiyenin geleceği parlak, çalışkan ve zeki bir oğlu olur.

Ekşi eriği mevsiminde yiyen kişinin oğlu olur ve evladının geleceği her zaman başarılarla çevrelenir. Sır tutan, kimsenin işine burnunu sokmayan, sakin ve alçak gönüllü bir eşe sahip olmak demektir. Aynı zamanda evde bereketli günlerin yaşanacağına alamet eder. Mevsimsiz ekşi erik yiyen kişi ise kendisine verilen bir nasihati kulak arkası etmesi yüzünden hata yapar ve bunun neticesinde hoşuna gitmeyen eleştiriler duyar. Aynı zamanda çevredeki kimselerin rüya sahibinin bazı olumsuz yanlarını dillerine doladıklarına da yorumlanır.

RÜYADA ERİK REÇELİ YAPMAK

Kırmızı, olgun, mevsiminde görülen eriklerden reçel yapmak hastalıktan kurtularak eski günlerden çok daha iyi olmaya ve her anlamda gönülden geçen dileklerin kabul olacağına yorumlanır. Rüya sahibinin karşısına kendisi gibi her işi gönülden yapan, iyiliksever insanların çıkacağını ifade eder. Sadık, tatlı dilli, kişinin üzerine titreyen, herkesin beğendiği bir eşe sahip olmak manasına da gelir. Bekar biri erik reçeli yaparsa düğünü dillerden dillere dolaşır ve çok mutlu bir evliliği olur. Mevsimsiz erik reçeli yapan kişiler aceleci davranmak veya büyüklerine danışmadan hareket etmek nedeniyle iş hayatında maddi kayıplar yaşar veya borçlarını zamanında ödemekte güçlük çekerler.

RÜYADA ERİK AĞACINA TIRMANMAK

Rüya sahibinin geçmişinde kalan ama aklından, kalbinden çıkmayan birine duyduğu özleme, bu özlem nedeniyle o kimseye ulaşmaya çalışacağına yorumlanır. Yeniden eski günleri yaşamak istemenin, bunu yaparken bugünü biraz olsun ihmal ederek sevilen kişilerin dikkatini çekecek olmanın alametidir. Melankolik bir ruh hali içine girileceğine dair bilgi veren rüya, sıkıntı duyulan, kişiye rahatsızlık veren bir konudan yakın bir dosta bahsedecek olmaya da yorumlanır. Özellikle çok yoğun ve sürekli seyahat ederek çalışmak zorunda kalan kişilerin yaşadıkları stresten kurtulmak için yeni ortamlara gireceklerini yahut geçmişte kalan kişilerle yeniden görüşerek kendilerini iyi hissetmeye çalışacaklarını tabir eder.

RÜYADA AĞAÇTAN ERİK TOPLAMAK VE ERİK TOPLARKEN DÜŞMEK

Mevsiminde ağaçtan erik toplamak verilen çabaların boşa gitmediğini görecek olmaya ve her türlü çalışmanın tam karşılığını alarak memnuniyet duymaya yorulur. Maddiyatla alakalı konularda yaşanan endişelerin son bulacağını müjdeleyen rüya, amaç doğrultusunda ilerlendiği takdirde başarının mutlak olacağını, zafer kazanılacağını ve düşmanlarla kolay baş edileceğini bildirir. Olmuş erik toplayanlar yeni bir yaşama adım atarlar. Yeni bir çevreye girmenin ifadesi olduğu gibi, mesleki becerileri ortaya koyup, kariyer planlarına uygun hareket edilecek bir işe başlamak manasına da gelir.

Kendi bahçesinde erik toplarken düştüğünü görenler yakın çevrelerinde kıskanç ve alttan alta kişiyi çekemeyen, onun başarısız olmasını isteyen birine dikkat çeker. Küçük ama kişiyi rahatsız eden hamleler yapacak olan düşmanların ifadesi olduğu gibi, rüya sahibinin dikkatsizlik ve herkese inanması nedeniyle karşısındaki tehlikeleri son ana kadar fark etmediği için zaman zaman zarar görebileceğini de bildirir.

RÜYADA CAN ERİK YEMEK

Yeni iş kuranların veya yeni evlenenlerin yaşanan bazı aksiliklerde hemen parlamamaları gerektiğini, olgunlaşmaya ihtiyaçları olduğunu ve hayatı bir müddet akışına bırakmak gerektiğini ifade eder. Güzel başlangıçlara da yorumlanan rüya, her türlü isteğin elde edileceği bir geleceğe sahip olunacağını da müjdeler.

RÜYADA ERİK GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Hareketli bir hayatın, meşgul bir zihnin ve araştırmacı kişiliğin işaretidir. Rüya sahibinin her yaptığı işte mükemmeli aradığını ve kendisini ifade ederken dikkatli davrandığını, insanların hakkındaki düşüncelerini de çok önemsediğini bildirir. Kendi sorumluluklarının dışında, yaşadıkları çevreye ve sevdikleri insanlara karşı da kendilerini sorumlu hisseden kimselerin hassas kişiliklerine dair bilgi verir.