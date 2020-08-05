Rüyada deprem olduğunu görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri, rüyada deprem görmek

Rüyada deprem görmek, deprem olduğunu görmek, depremde binanın çökmesini görmek, depremde göçük altında kaldığını görmek, rüyada sallanmak, beşik gibi sallanmak ve benzeri deprem tabirlerinin manası nedir, ne anlama gelir?

Rüyada deprem görmek ve sallandığını hissetmek güne kötü başlamamıza sebep olan bir durum olarak tabir edilmektedir. Deprem değişikliklerin işaretidir. Depremin olması ise bir sıkıntının meydana geleceği anlamına gelir. Bu durum depremin oluş durumuna ve bulunduğun yere göre değişebilir. Rüya tabirlerinde de sizin rüyayı gördüğünüz şekle göre farklı yorumlar yapabilmektedir.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMENİN TABİRİ NEDİR?

Rüyada deprem olması, rüyayı gören kişinin hayatında değişiklikler yapacağına işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatının çok farklı boyutlara ulaşacağı manasına da gelmektedir.

Yer sarsıntısı ve sallanma gibi olaylar deprem olarak isimlendirilir. Rüyada deprem olduğunu görmek yani tam o anı görmek rüya sahibinin iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşacağına işarettir. Bir başka yorum ise rüya sahibinin bulunduğu şehirden başka bir şehre göç edeceğini de gösterir. Bazı alim hocalara göre de halk arasında saygın birinden yana bela ve sıkıntı geleceğine aynı zamanda işlerin iflasına da yol açacağına delalet etmektedir.

RÜYADA DEPREM (ZELZELE) OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada deprem olduğunu görmek bazı rüya tabircilerine göre hayırlı olarak nitelendirilir ama bu yorumdan yoruma ve aynı zamanda rüyanın şekillenmesine göre değişir. Dünya genelinde bir deprem görüldüyse eğer dünyada savaş çıkacağına delalet etmektedir. Fakat tek bir yerde görülmüşse rüya sahibinin iş hayatında bazı zorluklar yaşayacağına aynı zamanda halk arasında sözü geçen belli başlı kişilerden yana bela ve sıkıntı geleceğine yorulur.

Rüyada deprem, rüyanızda gerçek yaşamınızdaki gibi depremi yaşıyorsanız gerçek yaşamınızda can sıkıcı haberlere, karmaşık sözlere, feryat etmeye ve aynı zamanda sırların meydana çıkmasının da bir göstergesidir. Bazı yorum farklılıkları olabilir ki normaldir çünkü rüyanın şekline göre anlamda değişebilir. Mesela rüyada depremde ölmek ömrünüzün uzun olacağına işarettir. Rüyada depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize de delalet etmektedir. Rüyada deprem görmek dini anlamı kesin olmamakla birlikte bir yerden bir yere göç etmeye, başa gelecek belaya işaret eder. Rüyada deprem olduğunu görmek Diyanet yorumu henüz yok ama merak edenler şu şekilde izah edilebilir; hamile kadının çocuğunu düşürmesi, salgın hastalığa, iş değişikliğine işaret edilir.

RÜYADA DEPREM GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada deprem görmek birçok şeye işaret etmektedir. Rüyada deprem görmek rüya sahibinin iş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Ayrıca çeşitli devletlerarasında savaş çıkmasına da işaret eder. Rüyada deprem görmek üzüntüye, kedere, zarara, ziyana ve işlerin iflâsına işarettir. Rüyada deprem görmek aynı zamanda korku ve şiddete de işarettir..

RÜYADA DEPREM OLMASI

Rüyada bir anlık deprem olması rüyayı gören kişi için pek de hayırlı bir olay olarak yorumlanmaz. Rüya anında deprem yaşamak rüya sahibinin gerçek hayatında üzüntü, zarar, ziyan ve işlerin kötü gitmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Buna karşılık rüyada depremden kurtulmak ise tam tersi yönde hayırlı bir hadisedir.

RÜYADA DEPREMDEN KURTULMAK

Rüyada deprem olmasını görmek hayırlı yorumlanmaz. Fakat tam tersi depremden kurtulduğunu görmek hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada depremden kurtuluş; Rüyayı gören kişinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabalarıyla kurtulacağına delalet eder.

RÜYADA YER SARSINTISI GÖRMEK

Rüyada yer sarsıntısı görmek, yerin sarsıldığını görmek hamile kadının çocuğunu düşürmesine, bir yerden bir yere göç etmeye, o bölgeye isabet edecek olan bela ve musibete işaret eder. Bir dağın sarsılarak yerinden oynaması ve tekrar yerine oturması, devlet başkanına ve halkına isabet edecek olan şiddet ve korkuya delalet eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU VE HER TARAFIN YIKILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada deprem olduğunu ve her yerin yıkıldığını görmek devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet etmektedir. Deprem gördüyseniz ve o sırada kapalı bir yerde değilseniz, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Deprem ile evinin yıkıldığını ve içinde ev halkının sadece kendisinin kurtulduğunu görmek, ecelinin yaklaştığına delalet eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU AMA HİÇBİR YERİN YIKILMADIĞINI GÖRMEK

Rüyada deprem olduğunu ve yalnızca sallandığını lakin maddi bir zarar olmadığını görmek rüya sahibi için iyi şeylerin habercisi değildir. Depremden sağ kalmak ve maddi zarar atlatmadan kalmak bazı rüya tabircilerine göre ömrünüzün bittiğine işarettir. Bazı yorumcular ise tam tersi yönde iyi bir tabir yaparlar. İyi kalbiniz ve temiz fıtratınızla herkes tarafından saygı ve sevgiyle karşılanacağınıza ve eğer böyle devam ederseniz yaşadığınız pek çok olumsuzluklardan zarar görmeden kurtulacağınıza da delalet etmektedir.

RÜYADA ÇOK ŞİDDETLİ DEPREM GÖRMEK

Rüyada şiddetli deprem görmek büyük hayal kırıklıkları ve acılara işaret eder. Rüyada depremi ve sonrasında her şeyin durulduğunu gördüyseniz, her şeyin aniden değişeceğini haber verir.

RÜYADA DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada deprem sonrası enkaz altında kaldığını görmek şiddetli bir hastalığa işaret şeklinde yorumlanır. Rüyada deprem sonrasında insanlara yardım ettiğini gören kişi feryat eder, karmakarışık sözler işitir, can sıkıcı haberler alır ve sırları meydana çıkar.

RÜYADA KITLIK BİR YERDE DEPREM MEYDANA GELMESİ

Rüyada kıtlık olan bir yerde meydana gelen deprem ziraatla o yerleri ihya etmeye delalet eder. Rüyada dünyanın başka bir yerinde deprem olaylarını haber almak, denizde yolculuk yapmaya işaret eder.

RÜYADA DEPREMDE BİNANIN ALTINDA KALMAK VE KURTULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada depremde binanın altında kaldığını ve kendi çabasıyla kurtulduğunu görmek gerçek yaşamında içinde bulunduğunuz büyük zorlukların üstesinden geleceğinizi simgeler.

RÜYADA KÖPRÜ GİBİ BİR YERDEN GEÇERKEN ANİDEN DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada köprü gibi bir yerlerden geçerken aniden bir deprem olduğunu görmek hayatınızda bir dönüm noktasından geçerken bazı ciddi zorluklarla karşılaşacağınıza işaret eder. Yani diyelim ki rüyanızda arabayla bir köprüden geçiyorsunuz ve aniden deprem oluyor yer sallanıyor. İşte bu durumda hayatınızda bir dönüm noktasından geçerken zorluklarla karşılaşacağına delalet eder.

RÜYADA YERİN DÜRÜLMESİ NEYE İŞARET EDER?

Rüyada yerin dürülmesi işi sonuçlandırmaya, amel işlemeyi terk etmeye delalet eder. İş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacaksınız manasına gelmektedir. Bazı alimlere göre ülkeler arasında savaş çıkacağı şeklinde de yorumlanır. Rüyada depremden zarar görmüş bir binada hala insanların çalıştığını, yaşadığını ve oradan çıkmadıklarını görmek, çalıştığınız işte veya evliliğinizde veya arkadaşlığınızda çatlaklar olacağına ancak onu terk edecek kadar ciddi sorunlar olmayacağına işaret eder.

RÜYADA BİNALARIN YIKILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada binaların yıkıldığını görmek, rüya sahibinin büyük bir afetle karşılaşacağına delalet etmektedir. Rüya sahibinin yaşamı mevcut olanın çok dışında çok farklı bir yöne doğru gitmesine ve bununla birlikte kişinin çaresizlik içinde kalacağına işaret eder.

İslami yoruma göre rüyada binaların yıkıldığını görmek, rüya sahibinin boğazına kadar günah içine batmış olduğuna delalet eder. Bu kişi çok fazla sayıda insana kötülükte bulunmuştur. Bundan dolayı rüya sahibinin yapmış olduğu kötü işlerin cezasını çekeceğine, bu kişinin başına çeşitli belalar geleceğine ve çok zor durumların üstesinden gelmek zorunda kalacağına yorumlanır.

Binanın yıkıldığını görmek rüya sahibinin bir kaza atlatacağına ve ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalacağına işaret eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU HİSSETMEK

Rüyada deprem olduğunu hissetmek deprem yaşamanın tam tersine hayırlı bir hadisedir. Yani hayırlı olarak yorumlanır. Rüya sahibi öncelikle gerçek hayatındaki bazı plan ve projelerinin dışında kalan bazı olayların yaşanacağının habercisidir. Bununla beraber rüya sahibinin gerçek hayatında amaçladığı ve ümit ettiği bazı hedeflere emin adımlarla güvenli bir şekilde varacağına da delalet etmektedir.

Rüyada deprem hissetmek düşünüldüğü gibi korkulacak bir durum değildir. Rüya tabircileri genel anlamda rüyada deprem hissedilmesinin insanın hayatında hedeflediği ve amaç edindiği durumlara emin bir şekilde ulaşacağını gösterir. Bir başka yorum ise rüya sahibinin plan ve projelerinin dışarısında kalan bazı hadiseler olacağına da yorulur. Fakat genel olarak rüyada deprem hissetmek hayırlı bir hadisedir.

Rüyada deprem olduğunu görmek ve hissetmek birbirinden farklı yorumları bulunmaktadır. Yani ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Deprem olduğunu görmek hayırlı yorumlanmazken, deprem olduğunu hissetmek ise hayırlı olarak yorumlanır. Deprem olduğunu görmek, iş hayatında bazı olumsuzluklara yol açarken, deprem olduğunu hissetmek ise bunun aksine kişinin hedeflediği ve amaç edindiği durumların gerçekleşeceğine işarettir. Bu yorumlar rüyanın görülme şekline göre değişebilir fakat genel olarak yukarıdakiler gibi özetlenebilir.

RÜYADA DEPREMİ YAŞAMAK

Kişinin rüyada depremi yaşadığını görmesi, o kişinin bir yerden başka bir yere göç edeceğine işaret eder. Rüyada bir dağın sarsıldığını yahut yerinden kopmasının ardından tekrar yerine geldiğinin görülmesi, korku ve şiddete işaret eder. Bunun sebebi depremin büyük afet olmasından kaynaklanır.

Görülen rüyada yerin sarsılması, iş ve geçimde ortaya çıkacak olan canlılığa ve berekete yorumlanır. Bazen de rüyada zelzele yani deprem görülmesi, feryat etmeye, karmaşık sözlere, can sıkan haberlere ve sırların aşikâr olmasına işaret eder.

Rüyada bir mahalde deprem olduğunun görülmesi ve orada bir takım insanların yere batması ve bu insanlardan bir kısmının da kurtulduğunun görülmesi, devlet başkanının o bölgeye geleceğine ve oradaki halka zulüm ile muamele edeceğine yorumlanır. Bazen de bu rüya, çok şiddetli bir hastalığa dalalet eder.

RÜYADA BİR BAĞ VE BAHÇE İÇERİSİNDE DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada bir bağ ve bahçe, içerisinde deprem olduğunu görmek, o bahçede ürünün çok fazla olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna dalalet eder.

RÜYADA KITLIK OLAN YERDE DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada kıtlığın hüküm sürdüğü bir bölgede deprem olduğunu görmek, o bölgenin mahsulünde gerçekleşecek olan büyüme ve berekete işaret eder.

RÜYADA DEPREM (ZELZELE) OLDUĞUNU DUYMAK

Rüyada deprem olduğunu duymak, rüya sahibinin bir arkadaşından hiç ummadığı bir davranış göreceğine yorumlanır. Bu kişi, rüya sahibinin çok güvendiği bir arkadaşı olabilir. Belki de bu kişi rüya sahibinin arkadaşları arasında en çok güven duyduğu kişi olabilir. Fakat söz konusu kişi, bu rüyayı gören kişinin tüm güvenini boşa çıkaracak ve rüya sahibini büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Rüyada deprem olduğunu duymak rüya sahibinin güven duyduğu arkadaşının yakın bir zaman içinde yeni bir gönül ilişkisine başlayacağına yorumlanır. Bundan dolayı da rüya sahibi, arkadaşının böyle bir ilişkiye başlamasına çok fazla sevinecektir. Fakat zaman içerisinde rüya sahibinin güven duyduğu arkadaşının sevgilisi kendisini bu rüyayı gören kişiyle kıyaslamaya başlayacağına yorumlanır.