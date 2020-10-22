Rüyada çorap görmenin çorabın şekline göre manası değişir. Çorabın kirli olması ya da temiz olması çorabın şekli şemalı ve daha birçok durum rüyanın anlamını tamamıyla değiştirebilir. Peki, Rüyada çorap görmek ne anlama gelir? Rüyada çorap görmek mananası nedir? Rüyada çorap çıkarmak ne anlama gelir? Rüyada çorap almak ne anlam gelir?

RÜYADA ÇORABI AYAĞINDAN ÇIKARMAK

Rüyada eğer çorabınızı ya da çoraplarınızı ayağınızdan çıkarıyorsanız bunun hayırlı bir manası vardır. Kişi uğradığı ya da uğrayacağı kötülüklerden bir şekilde kurtulacak feraha huzura kavuşacaktır.

RÜYADA KİRLİ ÇORAP GÖRMEK

Bu rüya pek hayra yorulmuyor. Bu rüyayı gören kişinin iş hayatında başarısızlıklar yaşayacağı işaret ediliyor. Bu da rüyayı gören kişiyi derinden sarsacaktır.

Bu rüyayı görenlerin, sırlarını bir yakınlarına paylaştıkları ve bunun da artık sır olmaktan çıktığı şeklinde de yorumlanıyor. Bu durumda da kişi büyük hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalacaktır.

RÜYADA ÇORAP KAYBETMEK

Rüyada çorap kaybetmek rüya sahibini uzun zaman sonra ciddi bir refaha kavuşacağı anlamına gelir. Bu refah kişiyi oldukça mutlu edecektir. Çektiği sıkıntılardan, ailesinin yardımıyla kurtulacağına yorulur. Genel olarak çekilen sıkıntılara sabredilmesi ve sonunun çok iyi olacağı şeklinde tabiri yapılır. Eğer çorabın tekini kaybediyorsanız ve tekrar bulamıyor ya da bulmakta güçlük çekiyorsanız bu da başladığınız bir işin yarım kalacağı anlamına gelir. BU iş bazen hayırlı bazen hayırsız bitebilir. Bu sebeple bu işin yarım kalmasının sebebi üzerine pek de düşünülmemeli. Akışa bırakılmalı ve de geleceğe bakılmadır.

RÜYADA ÇORAP ALMAK

Kişinin rüyada çorap alması genelde aile özlemi çektiğine ve bu özlem ile yanıp tutuştuğa işarettir. Bu kişinin hemen ailesinin görmesi ailesine derdini tasasını elemini kederini anlatması gerekmektedir. Bu kişinin şifası yine onun en büyük destekçisi yine ailesidir. Ailesi ile huzur bulmalı ve aiesinin yardımından kaçmamalıdır.

RÜYADA ÇORAP GİYMEK

Hem hayra hem belaya yorulabilen bir rüyadır. Bazı yorumcular ve alimer rüyasında çorap giyen kişinin iş hayatında çok başarılı olacağı ve çok güzel işlere imza attığı ve atacağı aynı zamanda çok mutlu işler yapacağı anlamına gelir.Aynı zamanda oldukça kötü anlamlara gelir. aile içinde sürtüşmelerin ve tartışmaların olacağının işaretidir. Gördüğünüz çorabın rengine göre rüyanın anlamı ve yorumu değişiyor. Rüyanızda beyaz çorap giydiğinizi gördüyseniz; bekârsanız, iyi huylu ve güzel kimseyle evleneceğinize işarettir. Eğer evliyseniz güzel dostluklar kuracaksınız demektir.kırmızı çorap giydiğinizi gördüyseniz âşık olacağınız şeklinde yorumlanır. Evliyseniz ve bir aşkınız varsa elde ettiğiniz/edeceğiniz parada çevrenizin gözü olacağına işarettir. Rüyanızda yeşil çorap giydiğinizi gördüyseniz; iyi ahlaklı ve dindar biriyle evlilik yapacağınıza delalettir.

RÜYANIZDA SARI ÇORAP GÖRMEK

Geleceğiniz daima parlak olacak, iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda başarıdan başarıya koşacaksınız demektir. Bu süreç boyunca aileniz sürekli yanınızda olacak ve sizi destekleyecektir.

RÜYANIZDA PEMBE ÇORAP GÖRMEK

Uzun süredir hayalini kurduğunuz rahata ve feraha kavuşacağınıza işarettir. İş hayatınızdaki başarılar artarak devam edecektir. Ailenizle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçireceğiniz tabiri yapılıyor.