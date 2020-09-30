Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada sarı civciv görmek, tavuk ve civciv görmek ne demektir? Rüyada evde civciv görmek

En sevimli hayvanlardan birisi civcivlerdir. Rüyada civciv görmek genellikle hayırlı olarak tabir edilir. Şimdi sizlere rüyada civciv görmek nedir? Rüyada yumurtadan civciv çıkması, rüyada civciv öldürmek, rüyada renkli civciv görmek nedir tüm hepsinin tabirini paylaşalım.

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada civciv görmek sevinç ve mutlulukla yorumlanır. Rüyada civciv zahmetsizce meydana gelecek rızık ve işe işaret eder. Rüyada civciv görmek tabircilere göre sağlık, kazanç, başarı ve mutluluğun habercisidir. Kısacası birçok alime göre rüyada civciv görmek hayırlı olarak tabir edilmiştir. Ek olarak rüyada civciv görmek rüya sahibinin gururlanacağı işler yapacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca dediğimiz gibi bu rüya mutluluk, kazanç, başarı ve sağlık anlamına gelen rüyada civciv görmek,helal kazanç ve helal para olarak yorumlanır.

RÜYADA SARI CİVCİV GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada sarı renkli civciv görmek, yardıma ihtiyacı olan bir kişiye destek olmak şeklinde yorumlanmıştır. Rüyayı gören rüya sahibi, çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven, yardımsever bir şahıs olduğunu gösterir. Bu rüyayı gören kişi ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve sevap kazanır.

RÜYADA TAVUK VE CİVCİV GÖRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüyada civciv ve tavuk görmek, hizmetçi anlamına gelmektedir. Bazı tabircilere göre rüyada tavuk ve civciv birlikte görmek zahmet çekilmeden elde edilecek rızka işaret eder. Fakat bu konu hakkında fazla yorum yapılmamıştır. Rüya tabirlerinde her biri ayrı olarak yorumlanmıştır. Yani rüyada tavuk görmek ve rüyada civciv görmek ikisi de aynı şekilde değerlendirilmiştir.

Rüyada civciv görmek

RÜYADA EVDE CİVCİV GÖRMEK NEDİR?

Rüya tabircisi yorumcularına göre rüyada evde civciv görmek rüya sahibinin iş hayatındaki bazı sıkıntılarına işaret etmektedir. Rüya sahibinin bazı problemler yaşayacağı söylenmiştir. Hem özel hem de aile hayatında bazı sıkıntılar devam eder denilmiştir. Rüyada evde civciv görenin kendinden habersiz düşmanları olduğu söylenir. Ve bu kişinin bu düşmanlara asla taviz vermeyeceği manasına gelir. Kısacası rüyada evde civciv görmek diğer civciv yorumlarına göre biraz hayırsız sayılmıştır.

RÜYADA RENKLİ CİVCİV GÖRMEK

Rüyada renkli civciv görmenin tabiri biraz farklıdır. Rüya tabircilerine göre rüyada renkli mavi, kırmızı, bordu, yeşil vb. civciv görmek kötülük yapmayı düşünen ve bu kötülük için bazı planlar yapan kimsenin olduğuna işarettir. Aynı zamanda dini açıdan zayıf birisi olduğuna işaret etmektedir. Fakat bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada renkli civciv görmek iş ve meslek hayatında yaşadığı bazı sıkıntılardan ve önceden yaşadığı maddi zararlardan kurtulmasına işaret etmektedir. Rüya sahibinin uzun zamandır canını sıkan sorunlarının çözüme kavuşacağını anlatır. Kısaca rüyada renkli civciv rüya sahibinin bazı sıkıntılarının çözüleceğine işaret eder.

RÜYADA CİVCİV BESLEDİĞİNİ GÖRMEK / RÜYADA CİVCİV BESLEMEK

Rüya tabircisi yorumcularına göre rüyada civciv beslemek, rüya sahibinin her konuda azimli olmasına işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişi işinde iyi bir yere gelecek ve her zaman rızkı artacaktır denilmiştir. Rüyaca civciv semek rüya sahibinin maddi sıkıntı çekmeyeceği yönünde yorumlanır.

RÜYADA EVDE CİVCİV BESLEMEK NEDİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada evde civciv beslemek, rüya sahibinin kendisinin ve akrabalarının zengin bir hayat sürmesine işaret etmektedir.

RÜYADA KÜMESTE CİVCİV BESLEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircisi alimlere göre rüyada kümeste civciv beslemek rüya sahibinin girdiği işleri büyütmesine, bazı işlerde önemli mevkilerde yer almasına işaret etmektedir. Kısacası rüyada kümeste veya evde civciv beslemek hayırlı olarak yorumlanır.

RÜYADA CİVCİV SEVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada civciv sevmek çok hayırlı bir rüya olarak tabir edilir. Bu rüyayı gören kişinin dileğinin olacağına, isteklerinin olacağına ve çok mutlu olacağına delalet etmektedir. Bir rivayete göre rüyada civciv sevmek, darda olanın bolluğa erişeceğine, hastaların ilaç bulacağına ve küs, ayrı olanların barışacağına işaret etmektedir.

RÜYADA CİVCİV ÖLDÜRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada civciv öldürmek rüya sahibinin büyük günah işleyeceğine veya masum bir insana zarar vereceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin bazı sıkıntılı günler geçireceğine ve vicdani açıdan kendisini kötü hissedeceğine işaret etmektedir. Ayrıca rüyada civciv öldürmek farklı durumlara göre de yorumlanmaktadır. Rüya tabircilerine göre örneğin rüyada civcivi sopa ile öldürmek rüya sahibinin karşısına çıkacağı kötü insanların zararına uğrayacağı olarak yorumlanmaktadır.

RÜYADA ÇOK SAYIDA CİVCİV GÖRMEK NEDİR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada birçok sayıda civciv görmek rüya sahibinin psikolojik olarak yalnızlığını gösteren bir rüyadır. Yani bu rüya psikolojik yalnızlığı simgelemektedir. Bu rüya çok kalabalık bir aile ortamında veya meslek hayatındaki ait olma durumu ile ilgili bazı problemleri ifade etmektedir.