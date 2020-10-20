Rüyada birini dövmek ne anlama gelir? Rüyada birisini dövmek ne demektir? Rüyada biriyle kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada dayat atmak ne demektir?

Rüyada birini dövmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak birini dövmek olumsuz ve hayırsız işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada birini dövmenin anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA BİRİNİ DÖVMEK

Rüyada birini dövmek, rüya sahibinin çevresindeki birisine büyük bir iyiliği olacağı anlamına gelir. Kişi rüyasında kimi dövdüğünün görürse o kişiye hem maddi hem de manevi anlamda destek olacak, o kişinin eksiğini kapatacak ve bir ihtiyacını gidermesine vesile olacaktır diye yorumlanır. Hayırlara alamet eder ve hem rüyayı gören kişinin hem de dövdüğünü gören kişinin çevresinde güzel gelişmeler yaşanacağına rivayet edilir.

RÜYADA BİRİYLE KAVGA ETMEK

Rüyada biriyle kavga ettiğini görmesi, genel olarak iyi bir anlama gelmektedir ve hayırlı şekilde tabir edilir. Rüyayı gören kişinin, kendi sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulup kafasını boşaltacağına ve her ne olursa olsun rahatlayıp sakinleşeceğine alamet eder.

RÜYADA DAYAK ATMAK

Rüyada dayak atmak, o kişinin derdine ortak olmaya, üzüntüsünü paylaşmaya, içine düştüğü durumdan çıkması için ona el vermeye ve onun sıkıntılarından kurtulması adına bazı adımlar atmaya alamet eder.

RÜYADA BİRİ TARAFINDAN DÖVÜLMEK

Rüyasında birisi tarafından dövülen kimse eğer o kişiyi tanıyorsa ondan yardım görür. Bu rüya kısa sürede ortak yapacağınız bir işte başarı göstereceğinize ve istediğiniz makama yükseleceğinize işarettir. Bazen de bu rüya yakın çevrenizden birisi ile yaşayacağınız küçük bir tartışmanın habercisidir.

RÜYADA BİRİSİNE YUMRUK ATMAK

Bu rüya zorbalığa, toplum içinde baş gösterecek fitneye, insanların arasını bozacak hilekar bir adama ve eğer dikkatli olunmazsa tehlikelere işarettir. Eğer yumruk vurduğunuz kişi münafık bir adamsa dini vecibeleri yerine getireceğinize veya din için çalışacağınıza; eğer yumruk vurduğunuz masumsa, insanların arasında fitneyi sizin çıkarmanıza; eğer bu kişi kadınsa güçsüz bir kimseyi mağdur edeceğinize veya hatalar yapıp, çeşitli günahlar işleyeceğinize işaret olabilmektedir.

RÜYADA KIRBAÇLA DÖVÜLDÜĞÜNÜZÜ GÖRMEK

Rüyada elleriniz bağlı olarak kırbaçlandığınız görmeniz üzüleceğiniz bir söz işiteceğinize işarettir. Bu rüya sevmediğiniz birisi tarafından sizin hakkınızda ortalığa yayılan dedikodular sonucunda canınızın sıkılmasına ve bu nedenle oldukça zor günler geçirmenize delalet eder. Eğer siz birisini kırbaçlıyor ve kırbaçlanan kişi bu muameleyi hak ediyorsa, bu rüya insanlara yardım edeceğinize ve dünyevi olandan uzaklaşarak kendinizi ahiret hayatın adayıp o şekilde yaşayacağınıza yorulabilmektedir.

RÜYADA BİRİNİN BAŞKA BİRİSİNİ DÖVMESİ

Rüyada gören kişinin değil de bir başkasının adam dövdüğünü görmek, eğer iki kişi de tanınıyorsa aralarında çıkacak tartışmalara, haksızlık sonucu edilen bedduaya işarettir. Bu rüya yakında iki arkadaşınızın arasının açılacağına ve bu arkadaşlarınız arasında arabuluculuk vazifesi göreceğinize de yorulabilmektedir.

RÜYADA ELLERİ BAĞLI BİRİSİNİ DÖVMEK

Rüyanızda elleri bağlı bir kimseyi dövmeniz sonradan pişman olacağınıza bazı işler yapacağınıza veya tanıdığınız bir kişinin hakkını yiyerek onun üzülmesine neden olacağınıza yorulur. Bu rüya gören kişi için hayırlı değildir. Yapacağınız davranışlarla çevrenizdeki insanları rahatsız eder ve mağdur olmalarına sebep olursunuz. Bazen de bu rüya haksız yere kazanç sağlamaya veya dünya hayatında büyük bir günah işlemeye de yorulabilmektedir.

RÜYADA DÜŞMANINI DÖVMEK

Rüyada düşmanını döven kişi gerçek hayatta ona galip gelir. Bu rüya size düşmanlık eden ve arkanızdan iş çeviren bir kimse ile karşılaşıp onun tüm oyunlarını tersine çevireceğinizin ve o düşmanınızı yenip huzur bulacağınızın göstergesidir.