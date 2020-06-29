Rüyada bayır çıkmak ne anlama gelir? Rüyada dik yokuş çıkmak ne anlama gelir? Rüyada yokuş çıkmak ne anlama gelir?

Rüyaların bilinçaltımızla ilgisi olduğunu ortaya koyan pek çok araştırma vardır. Fakat rüyaların farklı yorumlanma şekilleri vardır. Kimi bunu bilimsel olarak açıklarken, kimi yorumcular dini açıdan açıklamaktadır. Rüya yorumcularının ve araştırmacıların birleştiği bir nokta vardır; rüyalara kulak verilmesi gerekmektedir. Kişinin rüyaları mutlaka yol gösterici olarak karşısına çıkacaktır.

RÜYA NEDİR? NEDEN RÜYA GÖRÜRÜZ?

Bilimsel açıklamalara konu olan rüya görme durumu, Freud'a göre rüyalarımız gerçekleşmemiş hayallerimiz ya da kişinin hislerinin derinlerinde yatan korkularıdır.

Sadece Freud'a göre bakmak çok yeterli olmayabilir. Çünkü her aynı rüya tek bir kapıya çıkmamaktadır. Birçok diğer pragmatik teorilere göre, rüyalar gerçek hayatlarımızın birer yansımasıdır.

Antik uygarlıklarda rüyalar, rüya yorumcuları tarafından tek tek açıklanırdı. Zihnin uykudayken eriştiği bilgelik seviyesi olarak yorumlanan rüyaların sınıf farkına göre şekillendiği açıklanmıştır.

Yapılan araştırmalara göre rüyalar, sadece insana özgü bir şey değildir. Hayvanların da rüya gördüğü ifade edilmiştir. Bilim insanlarına göre, rüyalara dikkat etmek gerekir. Bilimsel olarak bilinçaltımıza işlenen olgular olduğu kabul edilmelidir.

RÜYADA BAYIR ÇIKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bayır gibi zorlu bir yolda yukarı çıkmak, ilim öğrenmeye, etkili siyaset yapmaya, sözünde duran biri olmaya veya rüya gören kişinin yaptığı iyi bir şey nedeniyle kadrinin artmasına işaret eder. Bayır yukarı çıkmak, zorluklarla ettiğiniz mücadeleyi de anlatır. Fakat bu zorluklar karşısında rüya sahibi asla vazgeçmez.

Rüyayı gören kişinin rüyadaki azmi, dünya ve ahiretini kazanma azmi ile aynı oranda olduğuna inanılır. Rüyada bayır çıkmak bazen, rüya gören kişinin yakınları ile de alakalı olabilir. Rüya sahibinin, bir arkadaşına mal ve can emanet edemeyeceği anlamına gelebilir.

Eğer rüya gören kişi bir bayırın tepesinden aşağı düştüğünü görürse, iyi olan şartlarını kaybedeceğine veya dinden dönme noktasına geleceğine işaret edilir.

Bu rüyanın dini yorumlarına göre, rüya sahibinin sabırlı biri olduğuna ve bunun karşılığını bir gün mutlaka alacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin iyi niyetli olması sayesinde hep iyi niyetli insanlarla karşılaşacağı da belirtilir.

RÜYADA DİK YOKUŞ ÇIKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin kararlı bir düşünceyle yola çıkacağına işaret eder. Rüyada yokuş çıkmak, hiçbir engel ve problemin rüya sahibinin geri atmasına sebep olmayacağına işaret eder.

Hayallerine ve hedeflerine ısrarlı bir şekilde ulaşmak isteyen kişiye işaret eder. Rüya sahibinin azmi ve hırsı ile her şeye ulaşabileceğine de rivayet edilir.

RÜYADA YOKUŞ TIRMANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin, kimsenin cesaret edemeyeceği bir işi yapmasına işaret eder. Rüyada yokuş tırmanmak, rüyayı gören kişinin içindeki kudrete ve büyük bir işin altına girebileceğine inanmasına rivayet edilir.

RÜYADA ARABAYLA YOKUŞ ÇIKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin işlerinin düzeleceğine, borçlarının ve sıkıntılarının hafifleyeceğine işaret eder. Rüyada arabayla yokuş çıkmak, rüyayı gören kişinin hayatının ve işlerinin kolaylaşacağı anlamına gelir.

RÜYADA ARABAYLA YOKUŞ YUKARI ÇIKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada arabayla yokuş çıkmak ile benzer anlama gelir. Rüya sahibinin sabırlı olması durumunda istediklerine kavuşacağını ifade eder.

RÜYADA YOKUŞ ÇIKAMAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibi için başarısızlık anlamına gelebilir. Sabır ve sakinlik göstererek bir şeye ulaşmak yerine ondan vazgeçtiğine işaret eder. Sabırsızlığı sebebiyle hayal kırıklığına uğrayacağına da işaret eder.

RÜYADA YOKUŞ ÇIKARKEN YARDIM ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Kararlı, azimli ve iyi niyetli bir insan olan rüya sahibi, sosyal yaşantısında da insanların takdirini alan biridir. Bu sebeple hayallerinize ulaşmanız için çevrenizdeki insanlar size hep yardım edecektir. Özellikle, evliyseniz eşiniz ile birlikte karar vermeniz durumunda hayallerinize daha çabuk ulaşırsınız.

RÜYADA BAYIR GÖRMEK PSİKOLOJİK OLARAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bayır çıkmak

Rüyayı gören kişinin her zaman zirveye oynadığını ve zirveyi kolay kolay elden bırakmayacağına işaret eder.

Rüyada bayır inmek

Rüyayı gören kişinin elindeki fırsatlarının ve şöhretinin azalacağına işaret eder.

Rüyada dağ bayır gezdiğini görmek

Rüya sahibinin ve ailesinin kararları ile ortak bir payda bulacağına işaret eder. Ev halkı tarafından desteklenecek olan rüya sahibi için işleri daha hayırlı olacaktır.

Rüya sahibi eğer rüyasında dağ bayır koştuğunu görürse, o kişinin emellerine sürekli çabuk ulaşması sebebiyle karamsar bir hale bürüneceğine işaret eder.