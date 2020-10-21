Rüyalarımızda baklava görmek biz Türklerin zaman zaman başına gelen bir durumdur. Çünkü baklava oldukça tatı bir üründür ve rüyada bunu görmek pek çok anlama gelebilir. Peki, Rüyada baklava görmek ne anlam gelir? Rüyada baklava yemek ne anlama gelir? Rüyada baklava satın almak ne anlama gelir? Rüyada baklava ikram etmek ne anlama gelir?

RÜYADA BAKLAVA SATTIĞINI GÖRMEK

Rüyada baklava satma pek de hayırlara yorulmaz işinin üzüleceğine rivayet edilmiştir. Yorumcular, rüyasında baklava sattığını gören kişi için tehlikeli işlerde bulunduğu için zarar göreceğini rivayet ederler. Rüyasında baklava sattığını görmek, az parayla büyük işlere kalkışmaya delalettir.Ayrıca baklava satmak bazı musibetlere de yorulur. Dikkatli olmakta fayda vardır.

RÜYADA BAKLAVA YAPILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada baklava yapıldığını görmek pek çok farklı anlama gelebilir. Öncelik anlam tatlılığından dolayı baklavanın evliliğe yorulmasıdır. Kişinin bir çok farklı ve ilginç karakterde insanla tanışması ve bu sayede evliliğe adım adım yaklaşması anlamına da gelir. Eğer kişi evlilik arzuluyorsa bu rüya o kişi için oldukça hayırlıdır.

RÜYADA BAKLAVA ALMAK

Rüyanızda baklava satın almanız birçok anlama gelebilir. konuşkan insanlarla ortaklık yapmaya yorumlanır. Bazı yorumculara göre rüyada baklava almak, kişinin işlerinin büyütmesi olarak tabir edilir. Kimi yorumcular rüyada birinden baklava almanın, hayırlı işlerin ertelendiğine delalet eder. Rüyada baklava satın aldığını görmek, kendi yaptığı yanlıştan dolayı başkasının suçlanması olarak açıklanmıştır.Diğer bilginlerin yorumlarına göre se baklama almak rüya sahiplerinin yanlılarını görmesi gerektiği anlamına gelir.

RÜYADA BAKLAVA İKRAM ETMEK

Rüyada birilerine baklava ikram etmek, kişinin gönlünün çok hoş olacağı anlamına gelir. Eğer ikram ettiğiniz baklava geri çevrilirse bu bambaşka anlamlara gelir. Bu oldukça hayırsız bir durumdur. Çünkü bu tatlılığın geri çevrilmesi pek de hoş değildir. Yorumcular, baklava ikram eden kişiler için, sorun çözme işlerinde bulunan kimseler tabirini yaparlar.

Rüyasında önemli insanlara baklava ikram etmek, yokluktan çıkmaya işarettir. Akrabalara baklava ikram etmek, karlı iş manasına gelir. Tanımadığı kimseye baklava ikram ettiğini görmek, beladan kurtulmaya delalettir. Ancak baklava ikram etmek genel olarak iyi anlamlara gelir.

RÜYADA BAKLAVA YAPMAK

Rüyada baklava yapmak pek çok anlama gelir ama temel olarak, kişinin barış içerisinde yaşamaya hikmettir. Kişi birileriyle tartışmış ise bunlarla barışır. Ailesiyle tartışmalar yaşamışsa, tatsızlıklar son bulur. Rüya sahibinin hayatı yoluna girer. Emeklerinin karşılığını alır. Rüyada baklava yaptığını görmek, basit işlerde uzun süreli uğraş vermeye rivayettir. Alimler kişinin, etrafındaki olayları ve insanları küçümsememesi gerektiğini ifade ederler. Bu da pek çok anlam demektir.

RÜYADA BAKLAVA YEMEK

Rüyada baklava yemek pek çok anlama gelir. Baklavayı yeme şekliniz ve bu baklavayı ne şekilde yediğinizde oldukça önem arz eder ve anlamı değiştirir.ketum tabiri yapılır. Kişinin cimri olması nedeniyle, mallarından lezzet alamayacağına rivayet edilir. Rüyada baklava yemenin, birden fazla yorumu vardır. Kimi yorumcular, rüyada baklava yemenin düzenli iş hayatına işaret ettiğini söyler. Kimi yorumcular, kalitesiz insanlarla tanışmaya rivayet eder.

RÜYADA BAKLAVA YEMEK DİYANETİN YORUMU

Baklava gibi gerek hamurlu gerekse sütlü tatlılar görmek kısmet, şans, açık baht ve parlak istikbal olarak yorumlanır. Baklava gören kişi her zaman, rızkını çıkarmaya, bereket içinde yaşamaya ve nimetinden hiç kısmadan geçinmeye nail olacak demektir. Baklava gören kişi uzun zamandır duymak istediği o güzel ve mutluluk verici sözleri duyacak demektir. Tepsiyle baklava görmek kişinin şansının açılacağına ve kazancının yükseleceğine delalet eder. Bu kişi tahvil ya da bono yatırımında kar elde edecek demektir.

Rüyada baklava yemek; miras ile ilgili konularda kişinin menfaatine sonuçlanacak durumlara yorumlanır. Özellikle babadan veya anne tarafından kalacak güzel bir miras neticesinde kişinin hayatını garanti altına alacağı ve sonraki yaşamında hiçbir şekilde maddi darlık yaşamayacağı şeklinde de tabir edilir. Baklava yemek özel yaşamda da ağız tadının yerinde olacağını ve kişinin eşi ya da sevgilisi ile mutlu bir beraberlik içinde olacağına da alamet eder. Baklava yiyen kişiler bir başarı elde eder ya da bekarsa evlilik, nişan gibi sevindirici gelişmeler yaşarlar. Rüya sahibinin yaşamında olacak güzel gelişmelere de işaret eder.

Rüyada baklava satın almak; küçük ya da büyük olmaksızın yatırım amaçlı bir gayrimenkul ya da toprak sahibi olmak anlamına gelir. Bir tepsi baklava satın alan kimsenin eline çok miktarda mal geçer. Bu rüya kendinize gayrimenkuller satın alacağınıza ve bunları sonradan satarak zenginleşeceğinize işarettir. Bu rüya genellikle maddi kazanca işaret etmektedir. Bu nedenle böyle bir rüya iş hayatında başarılı atılımlar ve çalışmalarınızdan alacağınız büyük kazançlar anlamına gelmektedir. Baklava aldığını gören kişi, kısmetini ve rızkını kimseye kaptırmayan bununla birlikte kimsenin kısmetine, rızkına, parasına ve malına göz dikmeyen kişi olarak da tabir edilir.

Rüyada baklava ikram etmek; savurgan bir hayata sahip olunması nedeni ile çekilecek sıkıntılara, kişinin düşüncesizce yaptığı hareketlerin iş yaşantısını olumsuz etkileyeceğine yorumlanan rüya, aynı zamanda bir uyarı mahiyetindedir. Rüya sahibini sorumluluklarının farkına varması ve iyi günlerinde daha tutumlu davranarak, elindekinin kıymetini bilip, geleceğine yatırım yapması adına da ikazda bulunur.

Rüyada baklava açmak; rüya sahibinin uzun ve meşakkatli bir çalışma hayatı olacağına delalet eder. Bu kişi uzun çalışma hayatı nedeni ile bazı sağlık sorunları da yaşayacak demektir.

Baklava yapmak; özellikle iş yaşamında güçlüklerle karşılaşmaya ve işlerin hallolmasında her zaman kişinin çok yüksek bir performans göstermesine delalettir. Baklava yapmak, aşırı çalışma sonucu kişinin sağlığı ile ilgili sorunlar yaşamasına ve özel hayatına zaman ayıramamasına da yorumlanır. Meşakkatli bir yolda yürüdüğüne, hayat mücadelesinin kişiyi maddi ve manevi yönden olduğu kadar fiziki olarak da çok yorduğuna yorumlanır. Baklava yapmak özellikle ikili ilişkilerde bir türlü neticelenmeyen bir durum içinde olunduğuna ve kişinin ruhsal olarak kendisini kötü hissetmesine de yorulur.