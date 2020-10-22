Rüyada asansöre binmek ne anlama gelir? Rüyada asansörle çıkmak neye işarettir? Rüyada asansöre binmek ve yukarı çıkmak ne anlama gelir?

Rüyada asansöre bindiğimizi görmemiz hedefimize emin adımlarla gideceğimizin göstergesi olabilir. Rüyada asansöre binmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak asansöre binmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada asansöre binmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA ASANSÖRE BİNMEK

Rüyada asansöre binmek, mutluluk anlamına gelir ve rüya sahibinin ekmek parası kazandığı işinde alaylı değil mektepli olacağı yani o konu üzerinde tahsil yapacağı ve uzmanlaşacağı bu sayede işini layığıyla yerine getireceği ile yorumlanır. Rakiplere karşı her zaman bir adım önde olmaya, zaferler elde etmeye, tuttuğunu koparmaya ve işleri büyütmeye rivayet edilir.

RÜYADA ASANSÖRLE ÇIKMAK

Rüyada asansörle çıkmak ya da asansörle katları çıkmak, hedefe emin adımlarla ilerlemeye alamet eder. Rüyayı gören kişinin bilinçli olarak ve tecrübeleri doğrultusunda hareket ederek istediği başarıyı elde edeceğine ve çok iyi bir kariyeri olacağına tabir edilir.

RÜYADA ASANSÖRDE KALMAK

Rüyada asansörde kalmak, rüyayı gören kişinin dost sandığı kişilerin kendisine ihanet edeceğine ve kendisinin de bu duruma çok içerleneceğine ve duygusal olarak yıkılacağına alamet eder. Bu sayede kişi, kim dost kim düşman daha iyi anlayacaktır diye yorumlanır.

RÜYADA ASANSÖRE BİNMEK VE YUKARI ÇIKMAK

Rüyada asansöre binmek ve yukarı çıkmak, iş hayatında gerçekleştirilecek çalışmalar, ortaya konacak projeler ve yapılacak işlerden çok büyük başarı kazanmaya, başarının dikkat çekmesi ile yöneticiler tarafından terfi ettirilmeye ve çok iyi kazanç getiren ve rahat olan yeni işte çok huzurlu ve mutlu olunacağına ve başarıların süreceğine alamet eder.

RÜYADA ASANSÖRE BİNİP AŞAĞI İNMEK

Kazancın düşeceğini bildiren rüya, kişiden kaynaklanmayan bazı durumlardan, ülkenin ekonomik koşullarının iş açısından yarattığı olumsuzluklardan etkilenmek manasına gelir. Ortaklı işler yapan kimselerin, toplantı yapacaklarını ve iş konusunda yeni tedbirler alacaklarını, kemer sıkarak, bu dönemi dikkatli harcamalar yaparak geçireceklerini işaret eder. Asansörle aşağı inenler bulundukları mevkiden hoşnut kalmazlar ve yeni iş arayışlarına girerler. Rakiplerin fazlalaşacağını da tabir eder.

RÜYADA ASANSÖRE BİNMEK VE KORKMAK

Hızlı gelişmelere maruz kalan rüya sahibinin gereksiz evhamlara kapılacağını ifade eden rüya, bekar kimselerin ilişkilerinde alacakları ani evlilik kararları yüzünden bir süre tedirgin olacaklarını, işleri yavaştan almak isteyeceklerini bildirir. Cesaret eksikliği demek olan rüya, kişinin hak ettiği mevkinin şu an bulunduğundan çok daha yüksek olacağını, biraz daha yürekli davranması halinde rüyalarını gerçekleştireceğini de tabir eder.

RÜYADA KALABALIK KİŞİLERLE ASANSÖRE BİNMEK

Büyük bir organizasyona katılmak, toplantılara girmek, mesleki bilgisini genişletmek, dünya görüşünü ilerletmek için yurt dışında eğitim almak demektir. Çalışılan alanda başka kimselerin sık sık görüşlerinin alınacağını bildiren rüya gençler için finans, bankacılık, halkla ilişkiler, eğitim veya tıp alanında çalışmalar yapılacağını, bu mesleklerde başarı sağlanacağını delalet eder.

RÜYADA ASANSÖR DÜŞMESİ SONUCU ÖLMEK

Doğruluktan, kişiyi iyi mevkilere taşıyacak yollardan ayrılmak demektir. Çevrenin etkisinde fazlasıyla kalan rüya sahibinin akıl karışıklığı yaşayacağını, önemli bir aile meselesinde ya da mal davasında yanlış yapacağını ifade eder. Yaşanan kötü ve üzücü bir olayın kalıcı olmayacağını, bu dönemde geçici sıkıntılarla baş etmek gerekse de, geleceğin düşünüldüğünden daha da güzel olacağını ifade eder.

RÜYADA ASANSÖRDE BAYILMAK

Mutluluktan duyulacak hazza, hayatın istenilen şekilde gitmesinden dolayı duyulan memnuniyete, ağız tadıyla yenen yemeklere, gidilen her toplantıda övgü dolu sözler işitmeye yorumlanır. Asansörde bayılan kişi gençse, gelecekte çok hızlı bir yükselme yaşar ve kendi işinin patronu olur. Yaşlılar için geçici bir rahatsızlığı bildirdiği gibi, kişinin para konusunda ketum davranmak suretiyle, sıkıntısını kimselere dile getirmeyeceğini de tabir eder.

RÜYADA ASANSÖR ÇAĞIRMAK

İş açmak için doğru yol ve yöntem belirlemek, borçları düzene sokmak ve kısa süre sonra refaha ermek adına çalışmalar yapmak demektir. Asansör çağıran kişiler işlerinde aranan özelliklere sahip, yetkin kişiler olurlar ve girdikleri sınavlarda yüksek not alırlar. Devlet memuru olmanın, üst kademelerde yetki almanın ve ismini herkese duyurmaya neden olacak işlere imza atmanın tabiridir.

RÜYADA ASANSÖRE BİNENEMEK

Büyük bir fırsatı göremeyen rüya sahibinin avantajlı iken kötü duruma düşeceğine, bir işi rakiplerine kaptıracağına ve üzüntü yaşayacağına alamettir.

RÜYADA ASANSÖRE BİNDİĞİNİ GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Kararsızlığın, gelecek konusunda ne yapacağını bilememenin, yön tayin etmekte zorlanmanın ifadesidir. Rüya sahibinin kendisine kılavuz bulmak istediğine, zihinsel açıdan yorgun olduğuna da yorumlanır.