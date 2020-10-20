Rüyada akraba görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş akrabalar görmek ne demektir? Rüyada kalabalık akrabalar görmek ne anlama gelir?

Rüyada akraba görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak akraba olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada akraba görmenin anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA AKRABALAR GÖRMEK

Rüyada akrabalar görmek, rüyayı gören kişinin çevresindeki iyi niyetli, dürüst, alçakgönüllü ve kendisi için faydalı olan kişilerin varlığına tabir edilir. Rüya sahibinin çok sevildiğine, çok değer gördüğüne, herkes tarafından iyi anıldığına ve saygı duyulan kişi olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin gerçek dostları olduğu, onlar sayesinde başının hiç derde girmeyeceği, sırtının da yere gelmeyeceği şeklinde kabul edilir.

RÜYADA KALABALIK AKRABALAR GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin çevresi için çok güzel işler yapacağına, herkesin hayır duasını almaya nail olacağına, değer verdiği gibi kıymet göreceğine, nankörlük, vefasızlık, hainlik ve hıyanetle karşılaşmayacağına, hep iyi, vicdanlı ve merhametli kimselere denk geleceğine rivayet edilir.

RÜYADA ÖLMÜŞ AKRABALAR GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin müjdeli haberler alacağına, güzel, olumlu ve hayırlı gelişmeler yaşayacağına, sevdikleri ile kavuşacağına, hasret gidereceğine, küs oldukları ile barış, sevgi, birlik ve dayanışma halinde olacağına tabir edilir.

RÜYADA KÜS AKRABA GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin küs olduğu akrabasıyla yaşadıklarının etkisini hala üzerinden atamadığına, sürekli o olayı düşündüğüne, kâh sinirlenip, içerleyip, kahrettiğine, kâh özeleştiri yaparak kendi hatalarını gördüğüne yani kararsızlık ve duygu karmaşası yaşadığına delalet eder.

RÜYADA AKRABALARININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin akrabalarıyla bol muhabbette, koyu sohbette, afiyette ve ağız tadında olacağına, onlarla her geçen gün daha bir kenetleneceğine, karşılıklı olarak kadir kıymet bileceklerine, düşmana karşı fikir ve güç birliği yapacağına işaret eder.

RÜYADA AKRABA DÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin çok hayırlı ve temiz bir kalabalığa gireceğine, hem eğleneceğine, hem gelir elde edeceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin pek çok kişi ile bir araya gelerek iş ortaklığı yapabileceği, yeni teklifler alabileceği ya da büyük ihalelere girebileceği anlamına gelir ve hayırlara alamet ettiği kabul edilir.