Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti

Rusya Merkez Bankası, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 100 baz puanlık indirimle yüzde 5,5'den yüzde 4,5'e çekti. Bu oran ülke tarihindeki en düşük faiz oranı oldu.

EKONOMİNİN YÜZDE 4 İLA 6 ARASINDA KÜÇÜLMESİ BEKLENİYOR

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin alındığına işaret edilirken, söz konusu durumun ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı. Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte tahmin edilenden daha fazla küçülebileceğine işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesinin beklendiği belirtildi.

FAİZ 2015'TE YÜZDE 17 SEVİYESİNDEYDİ

Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği kaydedildi. 2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, nisan ayında politika faizini yüzde 5,5'e kadar düşürmüştü.