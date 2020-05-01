Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARIN GÖZETİMİ ALTINDA TEDAVİ GÖRECEKLER

Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, Yakuşev ve bakan yardımcısı Volkov'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Yakuşev'in şehir hastanelerinin birinde doktorların gözetimi altında tedavi göreceği belirtilen açıklamada, bakanlık görevine, bakan yardımcılarından Nikita Stasişin'in vekalet edeceği kaydedildi.

BAŞBAKAN MİHAİL MİŞUSTİN DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Başbakan Mihail Mişustin de dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmiş, yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade etmişti.

Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov da Mişustin'in hastanede tedavi olacağını açıklamıştı.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 169'a yükselmişti. Ülkedeki vaka sayısı ise 114 bin 431'e yükseldi.