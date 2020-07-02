Rusya'da yeni dönem! Putin 2036'ya kadar iktidarda kalabilecek

Rusya'da 25 Haziran'da başlayan seçim süreci sona erdi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının yolunu açacak anayasa referandumunda sandıkların yüzde 99.9'u sayıldı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Rusların yüzde 65'inin anayasa değişikliği referandumunda oy kullandığını açıklarken Rusların yaklaşık yüzde 77.9'u anayasa değişikliğine destek verdi. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 21'i de anayasa değişikliğine "hayır" oyu kullandı. Böylelikle 67 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Putin, 83 yaşına kadar görevde kalabilecek. Putin, Sovyet lider Josep Stalin'den beri modern Rusya tarihinde en uzun süre görevde kalan devlet başkanı olarak biliniyor.

REFERANDUM PANDEMİ SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ

Rusya'da şu ana kadar 654 bin 405 koronavirüsü (Covid-19) vakası tespit edilirken, anayasa referandumu da salgının gölgesinde gerçekleşti. Nisan'da yapılması planlanan referandum Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Seçmenin internet üzerinden de oy kullanabildiği seçim ile ülke tarihinde ilk kez bir seçim 1 hafta sürmüş oldu. Devlet Başkanı Putin, seçim sürecinin son günü olan bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Rus lider başkent Moskova'nın güneybatısında bulunan Rusya Bilimler Akademisi'nde sandık başına gitti.

RUSYA ANAYASASI'NDA İLK KEZ "TANRI" KELİMESİ GEÇECEK

Anayasa değişikliği Devlet Başkanı Putin'in 2024 yılında görev süresinin dolmasıyla iki dönem daha başkanlığa aday olabilmesini sağlıyor. Değişiklikler arasında geleneksel aile yapısının korunması ve emekli maaşlarının düzenli olarak artırılmasını öngören bir düzenleme bulunuyor. Anayasa değişikliğinin kabulü halinde Rusya Anayasası'nda "Tanrı" kelimesi de ilk defa geçiyor olacak.

DOKUNULMAZLIK HAKKI UZATILIYOR

Tasarıda, dokunulmazlık konusuna da değiniliyor. Görev süresi dolan, istifa eden ya da sağlık nedeniyle görevi süresi bitmeden bırakmak zorunda kalan başkanların dokunulmazlık hakları saklı kalıyor.

Dokunulmazlığın iptali ise Federal Konsey veya Duma tarafından vatana ihanet ya da yüz kızartıcı suçların tespit edilmesiyle gerçekleşebilir. Putin'in, bu madde ile görev süresi sonunda, güvenliğini garanti altına almayı planladığı düşünülüyor.

BAŞKANA ATAMA VE REDDETME YETKİSİ

Mevcut anayasada başbakan, Rusya Federasyonu'nun anayasası, kanunları ve Başkanına bağlı olarak hükümeti yönetir. Önerilen anayasada, başbakan, anayasa, kanun, kararname, Başkanın talimat ve görevlendirmelerine tabi olarak hükümeti düzenler ve görevlerini yerine getirmede Rusya Federasyonu Başkanı'na karşı şahsi sorumluluk taşır.

Mevcut anayasada başbakan, bakanlar ve başbakan yardımcısını atamada doğrudan başkana teklifte bulunabilirken, tasarıda bu yöntemden vazgeçilerek, başbakanın teklifi Duma tarafından bir hafta içerisinde değerlendirilerek başkana aktarılıyor. Başkanın Duma tarafından belirlenen isimleri, atama ya da reddetme yetkisi bulunuyor.

ANAYASA MAHKEMESİNDE HAKİM SAYISI AZALTILIYOR

Daha önce 19 hâkimden oluşan anayasa mahkemesi, mahkeme başkanı ve yardımcısının da dahil olduğu 11 kişiden oluşacak.