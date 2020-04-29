Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen, muhafazakâr ve monarşi yanlısı "Tsargrad TV" adlı televizyon kanalında, iktidarın sağlık, eğitim ve emeklilik politikaları eleştirildi.

Kanalda yayınlanan "Suhoy ostatok" (Kuru Kalıntı) adlı programda, sunucu Yuri Pronko, "Rusya sağlık sisteminin iyileştirilmesinde elde edilen 'ölümcül rakamlar' son yıllarda hiçbir reformun başarılı olmadığını gösteriyor" dedi.

SAĞLIK PERSONELİ YÜZDE 42 AZALDI

Pronko, Rusya'da uygulanan ve içeriği sürekli değiştirilen lise ve üniversite giriş sınavlarının öğrencileri düşünmeye sevk etmediğini ve ayrıca Maliye Bakanı Anton Siluanov'un emeklileri kandırarak utanç verici bir emeklilik reformuna imza attığını sözlerine ekledi.

Program sunucusu, üç yıldır sağlık sisteminde sözde iyileştirilme diye bahsedilen politikalar sonucu, Rusya'daki sağlık personelinin yüzde 42 azaldığını açıkladı. Bu sayı sağlık sektöründeki her iki kişiden birinin atılması anlamına geliyor.

"KOLTUKLARINDA OTURMAYA DEVAM EDEN BECERİKSİZ REFORMCULAR"

Pronko, iyileştirmeler sonucunda en fazla enfeksiyon hastalıkları birimlerine darbe vurulduğunu belirterek sözlerili şöyle sürdürdü: Hastaneler kapatıldı, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar kovuldu. (…) Şimdi, Moskova'da bile, bu beceriksiz reformcular, daha dün iyileştirme diyerek attıkları kim varsa, hepsini yeniden işe almak zorunda kaldılar.Koltuklarında oturmaya devam eden bu beceriksiz reformcular yüzünden, sağlık sektörü acil vaziyette tümden yenilenmek zorunda kaldı.Hiçbirinin hatasını kabul etmemesi, hiçbirinin istifa etmemesi, gerekli mercilere yarattıkları zarardan ötürü bir açıklama yapmaması ise sinir bozucu. Bu durum, sadece sağlık çalışanlarını ilgilendirmiyor.

"ÖĞRETMENLER PERİŞAN HALDE"

Rusya'da okullar ne hâle geldi bir bakınız. Ortaöğretim ve yükseköğretim sınavları, test adındaki bulmacaları çözen basmakalıp tipler yaratıyor. Öğretmenler perişan hâle geldi.Onlar öğretmiyor, her fırsatta rapor veriyorlar. Soyadı Gref olan reformistlerden birinin Rusya'daki tüm matematik okullarının kapatılmasına yönelik teklifini hatırladınız mı? Diyor ki, matematik geçen yüzyıla aitmiş.

"TEK BİR REFORM, BAŞARIYLA TAÇLANMADI"

Sunucu Pronko, Gref'e benzer kişilerin utanç verici emeklilik reformuna da öncülük ettiğini söyledi. Rusya'da emeklilik sisteminde yapılan reformlar sonucu, maaşlarda iyileştirme yapılmazken emeklilik yaşı yükseltilmişti.

Akademisyen Sergey Glazyev'in emeklilik reformu ile ilgili sözlerini özetleyen sunucu şöyle devam etti: Siluanov, emeklilere yönelik vaatlerinde, onlara tüm dünyayı gezebilme imkânı ve maaşlara zam sözü vermişti. Bunu bırakın, söz verilen bin rubleyi dahi alamadılar. Rusya'yı "hırsızların kapitalizmi"ne dönüştüren, Anayoli Çubays'ın öncülük ettiği özelleştirmelerle başlayan tek bir reform, başarıyla taçlanmadı.