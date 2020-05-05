Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratıldığı 'Büyük Vatan Savaşı'ndaki Büyük Zafer'in 75. Yıldönümü Madalyası' verdi.

05.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a 'Büyük Vatan Savaşı'ndaki Büyük Zafer'in 75. Yıldönümü Madalyası' verdi.

136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor

KUZEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANINA TAKDİM EDİLDİ

Kuzey Kore'deki Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon'a takdim edildiği açıklandı. Madalyanın Kim Jong-un'a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

RUSYA, KUZEY KORE'YE DESTEK SAĞLAMIŞTI

1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB Kuzey Kore'ye büyük ekonomik destek sağlamıştı.