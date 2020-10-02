Rubato'nun solisti Özer Arkun hakkında 35 yıl hapis istemi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp etmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Arkun'un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Arkun'un sevgilisine fırlattığı bardak silah olarak kabul edildi.

