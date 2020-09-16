RTÜK, Mütercimler'in imam hatip sözlerini affetmedi! Haber Global'e ceza yağdı

RTÜK, Mütercimler'in sunucusu farklı kanaldaki programında söylediği sözler nedeniyle de cezaya hükmetti. Söz konusu kanala 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası uygulandı.

Söz konusu haber kanalına 'Yayın hizmetleri; ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünü ihlalden 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, katıldığı bir programda, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarına yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkiler üzerine imam hatiplilerden özür dileyen Mütercimler hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hukuki işlem başlatılmıştı. Mütercimler, kendisini disipline sevk eden Haliç Üniversitesi'nden istifa etti.