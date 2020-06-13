Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak

Dün akşam saatlerinde borsaya yapılan bildirimlere göre kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerine art arda atamalar yapıldı. Yapılan atamalarda çok sayıda dikkat çekici isim yer aldı. Efsane güreşçi ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetimine, Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Ziraat Bankası yönetimine, ekonomi yazarı Profesör Kerem Alkin Halkbank yönetimine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank yönetimine atandı. Kamu görevi olanlar 12.530 TL, olmayanlar 22.500 TL maaş alacak.

YERLİKAYA 12.530 TL MAAŞ ALACAK

Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı efsane sporcu Hamza Yerlikaya halihazırda kamu görevi yürüttüğü için buradaki işinden 12.530 TL maaş alacak.

RTÜK BAŞKANI FİNANS SEKTÖRÜNE GİRDİ

Halkbank Yönetim Kurulu'na atanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise yaptığı işten çok farklı bir iş olan finans sektörüne giriş yapmış oldu. Lisansını halkla ilişkiler, yüksek lisansını ise gazetecilik üzerine yapan Şahin, Anadolu Ajansı'nda genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştü. Şahin sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlarda yöneticilik yaptı. Şahin kamu görevi olduğu için bankadan 12.530 TL maaş alacak.

EKONOMİ YAZARI PROFESÖR HALKBANK'A

Ekonomi yazarı Prof. Kerem Alkin de Halkbank Yönetim Kurulu'na girdi. Alkin'in halihazırda yürüttüğü pek çok görevi bulunuyor. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili görevi ile birlikte İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ekonomik Değerlendirme Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de genel sekreteri olan Alkin'in Halkbank'tan aylık 22.500 TL ücret alması bekleniyor.

DENEYİMLİ SİYASETÇİ ZİRAAT YÖNETİMİNDE

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'na da siyasetten tanıdık bir isim girdi. 2007 yılında Meclis'e AK Parti'den Kahramanmaraş Milletvekili olarak giren Veysi Kaynak, 64. Hükümette Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığı görevini üstlendi. Kaynak'ın Ziraat Bankası'ndaki görevinden aylık 22.500 TL alması bekleniyor. (Sözcü)