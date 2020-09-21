RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında Ramo polemiği yaşandı

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ve Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım arasında Twitter üzerinden yaşanan diyalog dikkat çekti. RTÜK Başkanı Yardımcısı Uslu, Twitter'da 5. sınıf öğrencisi bir çocuğun Ramo dizisini şikayet ettiği mesajı paylaştı. Uslu'nun Tweet'ine yanıt veren Yıldırım, "11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikâyet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" dedi. Polemiğe dönen gelişmede Uslu ise Yıldırım'a "Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır" yanıtını verdi.

ÇOCUKTAN ŞİKAYET GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5. sınıf öğrencisi Zafer'in "Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim. Show TV'de yayınlanan Ramo adlı dizide bıçaklanma sahnesi gördüm ve çok etkilendim. Lütfen diziyi sonlandırın" mesajını paylaştı.

Kurul, çocuğun bu mesajı için "Sevgili Zafer, bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

"ÇÖZEN VARSA BUYURSUN"

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise, RTÜK'ün paylaşımını retweetleyerek, "Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikâyet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" açıklamasını yaptı.

"BURA DEĞERLENDİRME MAKAMIDIR"

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise Murat Yıldırım'a Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikâyet etmez, çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır."