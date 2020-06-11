Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile finale çıkma mücadelesi verecek. Siyah beyazlılar'ın bu maç en büyük kozu ilk karşılaşmada da gol atan Cristiano Ronaldo.
11.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:16
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus ile Milan finale çıkma mücadelesi verecek. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.
Juventus, bu karşılaşmada Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya güveniyor. 1-1 sona eren yarı finalin ilk maçını boş geçmeyen Ronaldo, 90. dakikada penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetmişti. Milan'ın golü ise 61. dakikada Ante Rebic'ten gelmişti.
Juventus ile Milan arasında oynanacak bu dev karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.