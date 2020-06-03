Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı

Serie A'da maçların yeniden başlaması için geri sayım sürerken, Juventus da çalışmalarına devam ediyor.

Tuttosport'un haberine göre oyuncularına bir dizi test uygulayan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun karantina sonrası çıkan verileri ise şaşkınlık yarattı.

MART AYINDAN DAHA İYİ DURUMDA

Habere göre Cristiano Ronaldo'nun tüm fiziksel parametreleri, karantina öncesinde yapılan son testten ve Mart ayından daha iyi durumda.

Cristiano Ronaldo, Juventus ile idmanlara dönmeden önce karantina dönemini doğduğu ada olan Madeira'da geçirmiş ve çalışmalarına bireysel olarak devam etmişti.