Ron Jeremy: Tecavüz ve cinsel saldıryla suçlanan porno yıldızı hakkında 90 yıla kadar istemiyle...

Amerikalı porno yıldızı Ron Jeremy hakkında üç kadına tecavüz ettiği ve bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı.

1970'lerden itibaren 2000'den fazla filmde rol alan 67 yaşındaki Jeremy, porno endüstrisinin en büyük isimlerinden biri olarak biliniyor.

Gerçek adı Ronald Jeremy Hyatt olan Jeremy suçlu bulunması halinde 90 yıla kadar hapis cezası alabilir.

6,6 milyon dolar kefalet

Yaşları 25 ila 46 arasında olan dört kadının şikayetlerini temel alan suçlamalar, 2014-2019 yıllarını kapsıyor.

Jeremy'nin 2016'da başka bir kadına daha tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili açılması planlanan bir diğer dava ise düşürüldü.

Los Angeles Bölge Savcısı Jackie Lacey'nin açıklamasında Jeremy'nin Batı Hollywood'da 25 yaşındaki bir kadına evde tecavüz ettiği iddia ediliyor.

Diğer üç kadının da aynı bölgede 2017-2019 yılları arasında bir barda saldırıya uğradığı belirtiliyor. Savcılık, Jeremy için kefalet bedelinin 6,6 milyon dolar belirlenmesini talep etti.

Amerikan Rolling Stone dergisi 2017'de 10'dan fazla kadının Jeremy'yi tecavüz ve cinsel saldırıyla suçladığını öne sürmüştü.

Ron Jeremy, iddialara "Hiç kimseye, asla ama asla tecavüz etmem" diye yanıt vermişti.

Jeremy hakkındaki dava, tecavüz ve cinsel taciz suçlarından Mart'ta 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'e yönelik suçlamalardan sonra savcı Jackie Lacey tarafından oluşturulan komisyonun soruşturması sonrasında açıldı.

Jeremy, bu kapsamda Weinstein ve yapımcı David Guillod'un ardından hakkında dava açılan üçüncü kişi oldu.