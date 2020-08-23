Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor

İtalya Serie A ekibi Roma'yı 591 milyon euro bedelle Amerikalı Dan Friedkin'e satan James Pallotta, gözünü İngiltere çevirdi. Pallotta'nın bu kez Newcastle United'ı satın almak için çalışmalarını sürdürdüğü söylendi.

Daily Mail'in haberine göre Pallotta'nın futbol yatırımlarının devam edeceği ve satışta olan Newcastle United konusunda girişimlerinin olabileceği kaydedildi.

BOSTON CELTICS'TE DE HİSSESİ VAR

Amerikalı girişimci Pallotta'nın aynı zamanda NBA takımlarından Boston Celtics kulübünde de hisseleri bulunuyor.

DEDİKODULARI REDDETMİŞTİ

Ocak ayında çıkan benzer dedikoduları zamanında reddeden Amerikalı girişimcinin şimdilerde Newcastle projesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

PRENS SELMAN'A SATIŞ GERÇEKLEŞMEDİ

Bilindiği gibi Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley, 300 milyon sterlin bedeli getiren kişiye satacağını belirtmiş ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın destek verdiği bir şirketin de içinde bulunduğu konsorsiyum ile pazarlığa oturmuştu. Çalkantılı geçen satış süreci tamamlanamamış ve Newcastle United'ın satışı gerçekleşmemişti.