Roma, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mandzukic'i gündemine aldı

Boşnak golcü Edin Dzeko'nun yerine forvet arayışında olan Roma, Galatasaray'ın da gündemine gelen Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i gündemine aldı.

25.08.2020 08:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:50

İtalyan devi Roma forvat arayışlarına hız verdi. Napoli'li Arkadiusz Milik transferinde istediğini alamayan başkant ekibi, Galatasaray'ın da ilgilendiği Hırvat golcü Mario Mandzukic'e yöneldi.

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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Arkadiusz Milik için Napoli'ye ilk olarak 15 milyon euro ve Cengiz Ünder'i öneren Roma, Napoli'nin ısrarcı bir şekilde 40 milyon euro nakit istemesi sonrası transferden çekildi.

Roma, menajerlerden gelen Mario Mandzukic ve Eric-Maxim Choupo-Moting gibi bonservisi elinde olan golcüleri değerlendirmeye başladı.

PIATEK DE LİSTEDE

Başkent ekibinin gündemindeki bir diğer isimse Hertha Berlin'in ocak transfer döneminde 27 milyon euro bonservisle Milan'dan kadrosuna kattığı Piatek...

Roma, geride bıraktığımız sezonu 70 puanla 5. sırada tamamlamıştı.