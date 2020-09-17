Roma, Diego Perotti için F.Bahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminden hiç düşmeyen Diego Perotti konusunda yeni bir gelişme yaşandığı kaydedildi.

SkySports'un haberine göre Roma'nın Arjantinli oyuncusu Diego Perotti konusunda Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro istediği belirtildi. Sezon başına 6 milyon euro kazanan Perotti'nin maaşından kurtulmak isteyen Roma'nın en azından bonservis bedeli alarak gelir elde etmek istediği ifade edildi.

PAZARLIKLAR BİR SÜREDİR DEVAM EDİYORDU

Bir süredir Fenerbahçe ve Roma'nın Perotti konusunda pazarlık masasında olduğu biliniyordu. Bu gelişme üzerine transfer gelişmesinin nasıl ilerleyeceği şimdilik merak konusu.

32 yaşında 1.79 boyunda olan Perotti, sol ve sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 5 kez de Arjantin forması giydi.