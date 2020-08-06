Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan devi Roma el değiştirdi.

İtalyan ekibinin Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta, 591 milyon euro karşılığında kulübü vatandaşı iş adamı Dan Friedkin'in sahibi olduğu The Friedkin Group'a sattı. Kulüpten yapılan açıklada Pallotta'nın sahip olduğu tüm hisselerin satışını yaptığı tüm kontrolün Friedkin'e geçtiği belirtildi.

İŞLEMLER BİTMEZSE FESİH HAKKI MEVCUT

Resmi prosedürlerin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanması beklenirken, bu tarihe kadar işlemlerin bitmemesi halinde Pallotta'nın anlaşmayı feshetme ve herhangi bir ücret ödememe hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Ayrıca satış işleminin gerçekleşmesinin ardından kulüp hisselerinin yüzde 13,4'ünün zorunlu olarak halka arz edileceği belirtildi.