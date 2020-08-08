Rocky filmi oyuncuları kimler? Rock filmi konusu nedir? Rocky filmi serileri nelerdir?

Müzikleri, konusu ve çekimi ile 3 oscar ödülü alan film ile tüm merak edilenleri ile haberimizde yer almaktadır.

ROCKY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone Rolü : Rocky Balboa

Talia Shire Rolü : Adrian Pennino

Burt Young Rolü : Paulie Pennino

Carl Weathers Rolü : Apollo Creed

Burgess Meredith Rolü : Mickey Goldmill

Thayer David Rolü : George Jergens

Joe Spinell Rolü : Tony Gazzo

Bill Baldwin Rolü : Fight Announcer

ROCKY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Boks sporu temel konudur. Yaşadığı küçük şehirde amatör boksör olan adam, Apollo Creed isimli yenilmez boksör sakatlanmıştır. Bu başarılı boksörün önerisi üzerine turnuvaya adı duyulmamış amatör bir boksör alınacaktır. Bu isim de Rocky'den başkası değildir. Zorlu hazırlanma sürecini konu alan film oldukça sevilmektedir.

ROCKY FİLMİ KAÇ SERİDEN OLUŞMAKTADIR?

78 seriden oluşan film, 1976 yılında ilk seri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Yoksul ama azimli boksörün serüveni anlatan film, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında 3 oscar kazanmıştır.

-Rocky

-Rocky I

-Rocky II

-Rocky III.

-Rocky IV.

-Rocky V.

-Rocky Balboa

-Creed

-Creed II. Efsane Yükseliyor.