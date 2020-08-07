Rocky filmi konusu nedir? Rocky oyuncuları ve Rock yözeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Rocky filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rocky filmini izleyecek olanların merak ettiği Rocky konusu nedir, Rocky oyuncuları kimler ve Rock yözeti gibi konuları inceliyoruz.

ROCKY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yoksul ve kimsesiz bir boksör olan Rocky Balboa, Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Apollo Creed ile unvan maçına çıkacaktır. Apollo Creed için bir gösteri maçından başka bir şey olmayacak olan bu maç, Rocky için hayatının şansı anlamını taşımaktadır.

ROCKY FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John G. Avildsen

Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith

Tür: Drama, Aksiyon

Yapım Yılı: 1976 (119 dk)

Vizyon Tarihi: 21 Kasım 1976 Pazar

Senaryo: Sylvester Stallone

Yapımcı Firma: Chartoff-Winkler Productions

Yapım Ülkesi: ABD