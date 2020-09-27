Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

53 ülkede naklen yayınlanacak dev derbi öncesi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KAZANIR"

Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını belirten Roberto Carlos, "Türkiye'de bulunduğum 3 yıl boyunca bu büyük maçları oynamaktan gurur duydum. Ve eminim ki Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Çünkü Fenerbahçe bu tarz maçları hep kazanır. Haydi Fenerbahçe" şeklinde konuştu.

MELO CARLOS'A CEVAP VERDİ: FENER AĞLAMA

Carlos'un paylaşımına Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan yanıt geldi.

Kadıköy'de oynanan son derbiyi hatırlatan Melo, "Roberto Carlos ağabey. Unutma, son maçta kim kazandı? Sizi yine yeneceğiz. Şampiyon Cimbom! İmparator Fatih Terim. Fener ağlama" ifadelerini kullandı.

Melo sözlerinin ardından bir klasik haline gelen dil çıkarma hareketini yaptı.