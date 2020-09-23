Rızık duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Rızık duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali nedir? Rızık duası nasıl yapılır?

Alimler tarafından rızık, bolluk ve bereket için okunacak birtakım dualar rivayet edilmiştir. Peki rızık duası nasıl okunur? Rızık duası Arapça okunuşu nedir? Rızık duası Türkçe anlamı nedir? Rızık duası nasıl yapılır?

RIZIK DUASI OKUNUŞU

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es'elüke bismikel azîmil-a'zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

RIZIK DUASI TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ÂMİN...

ACİL RIZIK DUASI OKUNUŞU

Acil rızık duasını her gün sabah namazından sonra 70 kere okunması tavsiye edilmiştir. Duanın Arapça'sı aşağıdaki gibidir.

Okunuşu : Allahümme inni es'elüke min fadlike ve rahmetike fe innehu lâ yemlikühe illâ ente

TÜRKÇE MEALİ

"Allahım muhakkak ki ben sadece senin fazlından ve rahmetin den istiyorum. Ki bu fazıl ve rahmete ancak ve ancak sen malik olabilirsin."

Rabbimiz bizleri Sen senden başka kimseye muhtaç etme.

"Ya Allah, ya Rab, ya hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celal-i vel İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir, eğer yerde ise onu çıkar, uzakta ise onu yakınlaştır, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir." Amin...

TÜRKÇE RIZIK-BEREKET DUASI

"Allah'ım! Bize helâl rızık nasip ederek bizi haramlardan koru! Lûtfunla bizi Sen'den başkasına muhtaç etme

"Ey kapıları açan Allah'ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!"

"Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bize âfiyet ve hayırlı rızık ver."

Allah'ım:

Eğer rızkımız semada ise onu indir

Yerde ise onu çıkar

Uzak ise onu yakınlaştır

Yakın iseonu kolaylaştır

Az ise onu çoğalt

Çok ise bereketlendir

Aminve-l Hamdü lillahi Rabbil Alemin

Rızık duası

RIZIK İÇİN VAKIA SURESİ OKUMAK

Bol rızık, bereket için Peygamber Efendimiz Vakıa suresinin okunmasını buyurmuştur. Hadisi şerife göre:

"Her kim her gece Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez."

anlamındaki rivayetini İbn Asakir, İbn Merdüye, Ebu Ubeyd, Ebu Yala, Beyhaki rivayet etmiştir.

Kaynak : (Suyuti, ed-Dürr-ül Mensûr, Vakıa Suresi)

Bazı kaynaklara göre bu hadisi şerif zayıf hadis olarak geçmektedir.

BEREKET (KARINCA) DUASI OKUNUŞU

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

BEREKET (KARINCA) DUASI ANLAMI

"Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve YakubunRabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşınsahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ilerızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)."