Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı

Koronavirüs salgını, Galatasaray'ın Emlak Konut ile başlattığı "Riva Düşler Vadisi" projesi için sarı-kırmızılılara adeta piyango kazandırdı. Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek döneminde gerçekleştirilen ve o günün koşullarında 500 milyon dolarlık bir kaynak beklentisi içerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, inşaat piyasasındaki duraklamayla istenilene ulaşamamıştı.

İhalesi Yılmaz İnşaat tarafından alınan bu büyük proje için ilk etap satışları başlanmış fakat beklenen gelir sağlanamamıştı. Ancak salgın, Galatasaray'ın bu projesine büyük bir değer kattı.

GELİRİN YÜZDE 80'İ GALATASARAY

Gerek insanların bahçeli ve şehir dışında bir yaşamı tercih edecek olması, gerekse konut kredisi faizlerinin 0.64'e kadar düşmesi, "Düşler Vadisi"ne olan talebi patlattı. İlk etapta bulunan 509 villanın 430'unun satışı tamamlandı. O dönemde 1 milyon liradan başlayan satışlarda, maliyet çıktıktan sonra gerçekleşen kârın yüzde 80'inin Galatasaray'a kalacağı açıklandı.

İLK ETAP TAMAMLANIYOR

Toplam 1400-1500 villa olarak planlanan projenin ilk etabının yakın süre içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

EN UCUZ VİLLA 1.6 MİLYON LİRA

Kalan 79 villadan 2+1 dublekslerin en düşüğünün 1 milyon 630 bin lira olduğu, kalan kısımdan en pahalısının da 4 milyon 91 bin lira olduğu belirtildi. İlk etaptaki en büyük olan 5+1'lerin tamamının satıldığı da dile getirildi. Bu arada yeni etap için satışlar da başlandı. Bunların da 1 milyon 914 bin lira ile 8 milyon 464 bin lira arasında olduğu açıklandı.

(Milliyet)