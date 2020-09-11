46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti

Avustralya'da dünya devi demir madeni şirketi Rio Tinto'nun CEO'su Jean-Sébastien Jacques ve iki üst düzey yönetici, şirketin, 46 bin yıl öncesinde ait insan kalıntıları bulunan tarihi iki Aborjin mağarasını yanlışlıkla patlatmasının ardından istifa etti.

CEO VE İKİ YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

İngiltere ve Avustralya merkezli çokuluslu, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, Avustralya'daki Juukan George bölgesinde, 46 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunan iki Aborjin mağarasını Mayıs ayında yanlışlıkla patlatmıştı. Bölgedeki yaşayan Aborjin Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkı için oldukça önemli olan antik kaya sığınakları yerle bir olmuş ve şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şirketin CEO'su Jean-Sébastien Jacques ve iki üst düzey yönetici, istifa etti.

"KÜLTÜREL ÖNEME SAHİP MİRAS ALANININ YOK EDİLMESİ YANLIŞTI"

Rio Tinto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Simon Thompson "Juukan'da böylesine olağanüstü arkeolojik ve kültürel öneme sahip bir miras alanının yok edilmesi yanlıştı. Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkının güvenini yeniden kazanmaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.