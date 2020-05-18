Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti

Spor yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un teknik direktör konusundaki "40-50 yaş, ligi bilecek" sözleriyle Erol Bulut'u işaret ettiğini söyledi.

18.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:53

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin teknik direktör transferi ve başkan Ali Koç'un bu konudaki sözleriyle ilgili NTV'de açıklamalarda bulundu.

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Dilmen, "Bir bilmece soruyorum. 3 harfli, arının yaptığı? Ali Koç da, Erol Bulut dedi zaten. 40-50 yaş, ligi bilecek. Bana öyle geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu olduğu için, Emre Belözoğlu'nun tercihi olduğunu düşünüyorum Erol Bulut'un" dedi.

"EN BÜYÜK ŞANSI EMRE BELÖZOĞLU"

Fenerbahçe açısından Erol Bulut'un doğru bir karar olduğunu savunan Rıdvan Dİlmen, "Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut'tu, Emre Başakşehir'deyken. Yabancı dil problemi yok, Malatya ve Alanya'da başarılı. En büyük şansı Emre Belözoğlu. Çok doğru bir transfer politikası uygulayacaklarını görüyorum. Comolli mi, Emre Belözoğlu mu transfer konusunda daha başarılı olur, onu da tahmin ediyorsunuzdur" diye konuştu.