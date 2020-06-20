Riddick filmi oyuncuları kim? Riddick konusu nedir?

Vin Diesel'in başarılı oyunculuğunun göz doldurduğu bilimkurgu-aksiyon filmi Riddick, 2013 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini David Twohy yürüttü ve senaryosunu da Oliver Butcher, Stephen Cornwell ile birlikte kaleme aldı.

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RİDDİCK OYUNCULARI

Bilmediği, yaşamaya çalıştığı bir gezegende, farkında olmadan bir alarmı çalıştıran Riddick, iki düşman gemi arasında kalır. Bilimkurgu türündeki filmin kadrosunda:

Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Dave Bautista, Bokeem Woodbine, Raoul Trujillo, Noah Danby, Matt Nable, Conrad Pla, Danny Blanco Hall, Neil Napier, Nolan Gerard Funk, Andreas Apergis, Keri Hilson, Charlie Dupont yer alıyor.

RİDDİCK FİLMİ KONUSU

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegene sürüklenir, kısa bir süre sonra ise gezegenin görünenden daha kalabalık olduğunu anlar. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için çaba sarf ederken bir yardım alarmını aktive eder ve böylelikle iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir. Riddick bu çıkmazdan kurtulabilecek mi?