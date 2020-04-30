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Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor

Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya tranfser olan Ricardo Quaresma, İstanbul ekibiyle olan kontratı ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

30.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:07

Ricardo Quaresma, Porto'ya dönüp kariyerini ülkesinde noktalamak istediğini açıkladı.

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"KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜP NETLEŞTİREBİLİRİM"

Tecrübeli futbolcu, "Porto'ya dönmek ve kariyerimi orada bitirmek istiyorum ancak, buna tek başıma karar veremem. Kasımpaşa ile bu konuda bir görüşme yaptıktan sonra durumu netleştirebilirim. Ne olacağını zaman gösterecek" dedi.

Quaresma'nın İstanbul ekibiyle anlaşma yoluna gidip Porto'ya imza atması bekleniyor.