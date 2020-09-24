Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Renk körlüğü nedir? Renk körü testi için görseller (Ishihara testi)

Renk körlüğü en çok merak edilen göz kusurlarından birisidir. Genellikle doğuştan olmaktadır. Fakat sonradan da oluşabiliyor. Peki renk körlüğü nedir? Renk körü testi nedir? Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Renk körü testi için görseller hangileridir? Renk körlüğü testine başla...

RENK KÖRLÜĞÜ NEDİR?

Renk körlüğü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması ya da gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu eksiklik sonucunda çeşitli renklerin çevresindeki renkler ayırt edilemez.

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bozukluktur. Renk körlüğü olmayan erkeklerin kız çocukları renk körü olmamakla birlikte renk körlüğünün taşıyıcısı durumundadırlar. Taşıyıcı kadınların erkek çocuklarının yarısı da renk körü olarak doğmaktadır. Annenin renk körü olduğu durumda, erkek çocuklar renk körü olarak doğmaktadır. Baba renk körü, anne taşıyıcı ise doğacak her çocuk %50 olasılıkla renk körü olacaktır. Çünkü renk körlüğü X kromozomu üstünde taşınan bir genle tetiklenen bir durumdur.

Renkli görme yeteneği insanın yanı sıra balıklar, amfili boyunlar, bazı sürüngenler, bazı kuşlar, arılar ve kelebeklerde de bulunur. Gözde, ağ tabakada koni olarak bilinen hücreler renklerin algılanmasını sağlar. Bu hücrelerin mavi-mor, yeşil ve sarı-kırmızı dalga uzunluklarındaki ışığa duyarlı olan üç türü vardır. Zedelenen ya da olmayan hücrenin türü, renk körlüğünün türünü belirler. Renk körlüklerinin büyük bir bölümü eşeye bağlı çekinik kalıtımla kuşaktan kuşağa geçer. Buna ek olarak bazı ağ tabaka hastalıkları ve zehirlenmelerde de gerçekleşebilen renk körlüğünün bilinen bir tedavisi yoktur.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ NASIL YAPILIR?

Renk körlüğünün tespit edilmesi ve renk görme eksikliğinin belirlenmesini sağlayan birçok test yapılmaktadır. Renk körlüğü için en çok yapılan testlerden birisi "İshihara Test" 'idir. Bu test her yerde görülen bazı renkler içindeki sayıların okunmasıyla yapılan testtir. Aşağıda gördüğünüz gibi görsellerde yapılan renk körü testine İshihara Test'i adı verilir. Bu testin her bölümünde özel olarak renkli noktalardan oluşan sayılar mevcuttur. Bu sayıların hasta tarafından okunması istenir. Bu şekilde hastanın renk körü mü değil mi veya görme eksikliğinin oranı nasıl gibi soruların cevapları verilmiş olur.

Şimdi sizlere özel renk körlüğü testini paylaşalım. Aşağıdan bakarak renk körlüğü testine girebilirsiniz. Sonucunu yorum olarak paylaşmayı unutmayınız.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ

- Yukarıdaki görselde yazan rakamı renk körü olmayanlar yani normal görenler 5 olarak okurlar. Fakat tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

- Aynı şekilde yukarıda 7 yazmaktadır. Renk körü olanlar bir şey göremez. Renk körü olmayanlar 7 sayısını okuyabilirler.

- Buradaki resmimizde ise normal görenler bir şey göremezler. Fakat renk körlüğü olanlar (kırmızı-yeşil renk körlüğü) buradaki görselde 5 rakamını görürler.

- Aynı şekilde burada da normal görenler bir rakam görmez. Lakin kırmızı-yeşil renk körü olanlar bu görseli 45 olarak okurlar.

- Burada renk körü olanlar sayıyı 2 veya 4 olarak okurlar. Fakat renk körü olmayanlar 42 olarak okurlar. Yani renk körü olanlar sadece 4 veya sadece 2 sayısını görürler.

- Yukarıdaki görseli normal görenler 8 olarak okur. Fakat renk körü (kırmızı-yeşil renk körü) olanlar 3 olarak görürler.

- Burada renk körü olanlar ve normal görenler her ikisi de 12 görür.

- Kırmızı-yeşil renk körü olanlar 5 olarak okurken normal görenler ise 3 olarak okurlar.

- Kırmızı-yeşil renk körü olanlar yukarıdaki görseli 79 olarak görür. Fakat normal görenler 29 olarak görmektedir.

- Kırmızı-yeşil renk körü olanlar sayıyı 17 olarak okurlar. Normal görenler 15 olarak görür.

- Bu sayıyı normal görenler 74 olarak okur. Kırmızı-yeşil renk körleri 21 olarak görürler.

- Normal görenler 6 olarak görürler. Fakat tüm renklere karşı renk körleri hiç bir sayı görmezler.

Diğer Renk Körlüğü Testi İçin Görseller:

Burada fil resmi vardır

Sol üstten sırasıyla 12, 33, 38, 51, 69 ve 74 yazmaktadır.

Solda 12 sağda 42 yazmaktadır.

Solda 74 ve sağda 6 yazıyor.

Solda 42 sağda 12 yazıyor.

ISHİRARA TESTİ NEDİR?

Ishihara testi, sözde izokromatik plakalar ("PIP") adı verilen başarılı renk görme testleri sınıfında ilk olan, kırmızı-yeşil renk eksiklikleri için bir renk algılama testidir. Testlerini ilk kez 1917'de yayınlayan Tokyo Üniversitesi'nde profesör olan tasarımcısı Shinobu Ishihara'nın adını almıştır.

Test, Ishihara plakaları adı verilen ve her biri renk ve boyut açısından rastgele görünen bir nokta çemberi içeren bir dizi renkli plakadan oluşur. Desenin içinde, normal renk görüşüne sahip kişiler tarafından açıkça görülebilen ve kırmızı-yeşil renk görme kusuru olanlara görünmeyen veya görülmesi zor olan bir sayı veya şekil oluşturan noktalar vardır. Diğer plakalar, yalnızca kırmızı-yeşil renk görme yetersizliği olanlara sayıları göstermek ve normal kırmızı-yeşil görüşe sahip kişiler için görünmez olmak üzere kasıtlı olarak tasarlanmıştır. Tam test 38 plakadan oluşur, ancak ciddi bir eksikliğin varlığı genellikle sadece birkaç plaktan sonra görülür. Ayrıca 10, 14 veya 24 test plakasından oluşan Ishihara testleri de vardır ve bazı versiyonlarda plakalar izleyiciden bir sayı okumaktan ziyade bir satırı izlemesini ister.

RENK KÖRLÜĞÜ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Renk körlüğü bir hastalık olarak geçmemektedir. Günümüzde doğrudan renk körlüğü tedavisi yoktur. Fakat özel lensler ile görme kusurları azaltılabiliyor. Normal bir insan gözü 10 bin rengi ayırt edebilirken, renk körü olan kişiler ortalama 2 bin rengi ayırt edebilmektedirler.

RENK KÖRLÜĞÜ TEŞHİSİ

Renk körlüğünün açığa çıkarılması ve ayrıca renk körlüğü veya renk görme eksikliği tipinin belirlenmesine yarayan pek çok test vardır. Ishihara, farnsworth munsell D-15 ve farnsworth lantern bunlara örnektir.

Renk körlüğü hastalığı tam renk körlüğü ve kısmi renk körlüğü olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Renk körlüğü kalıtsal nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Çocukluk veya ergenlik çağında başlar ve ilerleyebilir. Renk körlüğünün ortaya çıkmasındaki diğer bir etken kalıcı beyin hasarları ya da retina hasarıdır. Ayrıca çocukluk çağında maruz kalınan yüksek ultraviyole ışınlar kalıcı olarak renk körlüğü yapabilmektedir. Renk körlüğünün en yaygın kaynağı çocuklukta alınan yüksek ultraviyole ışınlardır. Renk körlüğü kırmızı-yeşil veya mavi-sarı renk eksik görme veya renk algılayamama olarak belirlenir.

Normal bir insanın renkleri eksiksiz algılayabilmesi, üç ayrı cins koni hücresinin uyum içinde çalışması ile mümkün olmaktadır. Normal olarak renkleri algılayan görme trikromat olarak tanımlanmıştır. Eğer insan renk görme ve algılamada sadece iki koni hücresine sahip ise sadece iki koni hücresinin algıladığı renkleri ve renklerin karışımlarını görmektedir. Bu durumda eksik olan koni hücresine ait dalga boylarındaki renkleri göremez bu durumdaki kişiler dikromatik renk körü denir.

RENK KÖRLÜĞÜ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bireyde kırmızı renge duyarlı olan koni hücreleri yok ise (Protonopia) kırmızı renk körlüğü, mavi renge duyarlı koni hücreleri yok ise mavi renk körlüğü, yeşil renge duyarlı koni hücreleri yok ise (Deuteranopia) yeşil renk körlüğü yaşıyordur.

Kırmızı rengi ayırt eden koni hücresinin olmadığı bir durum olan protonopia renk körlüğünde sadece koyu kırmızı renk algılanmaz. Kişinin gördüğü renkler koni hücreleri durumu ile ilgili olarak yeşil, mavi ve bu iki rengin karışımıyla görülen renkler olur. Yeşil ayrımı yapan yeşile duyarlı konilerin bulunmadığı deuteronopia renk körlüğü durumunda ise, yalnızca kırmızı ve mavi renkler ile bunların karışımı görülür. Yeşil renkler ayırt edilemez.

Yalnızca tek renk konisinin mevcut olduğu durumlarda, diğer iki renk konisinin olmadığı renk görme sorununa monokromatik renk körlüğü denmektedir. Örnek verecek olursak sadece mavi rengi algılayan mavi renk konilerinin mevcut olduğu bir durumda, kırmızı ve yeşil renk konilerinin bulunmadığı durumlarda kişi yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edemeyecektir. Monokromatik renk körleri sadece mavi ve sarı renkleri tanımlayabildiğinden, bu durum kırmızı-yeşil renk körlüğü olarak adlandırılabilir.

Renk görme ile ilgili olarak eğer üç konide yok ise bu durumdaki bir kişi renkleri yalnızca siyah ve beyaz olarak algılayabilir (Anopia). Bu durumdaki kişi tam renk körü olarak nitelenir. Bazı insanlar trikromat olmakla birlikte renk ayırabilme kabiliyetleri zayıf olabilir. Bu durumdaki kişilerin sıkıntısı renk görme bozukluğu olarak adlandırılır.