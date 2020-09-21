Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon kelime anlamı nedir? Reenkarnasyon TDK anlamı nedir? Reenkarnasyon dilimize hangi dilden geçmiştir?

Son zamanlarda iyice popülerleşen reenkarnasyon kavramı artık sıklıkla duyduğumuz bir kavram olmuştur. İnsanların çoğu reenkarnasyona inanmaktadır. Peki reenkarnasyon nedir? Kimler reenkarnasyona inanıyor?

REENKARNASYON NEDİR?

Günlük yaşantımızda sık sık kullandığımız, ''Ben önceki yaşamımda şu işi yapıyordum, şu kişiydim veya şu hayvan olabilirim.'' ifadelerini sık kullanırız. 'Önceki yaşam' ile başlayan cümlelerin sonu genelde reenkarnasyona çıkmaktadır. Reenkarnasyon, ruh göçü kelimesiyle açıklanmaktadır. Ruhun sürekli olarak tekrar bedenlenmesi durumudur. Ruh, öldükten sonra dünyaya tekrar gelir. Başka bir beden de yaşam bulan ruh, o bedende yaşamaya devam eder. Reenkarnasyon, ölenlerin ruhlarının evrimleri tamamlanıncaya kadar sürekli dünyaya gelir. Diğer bir tanımla ise reenkarnasyon bir kişinin öldükten sonra başka bir vücutta yeniden dünyaya gelmesi durumudur.

REENKARNASYON TDK ANLAMI NEDİR?

Reenkarnasyon, Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. TDK da ise kelimenin anlamı 'Ruh Göçü' olarak tanımlanmaktadır.

REENKARNASYON TARİHİ

Reenkarnasyon, özellikle ilk çağlarda dinsel öğretinin içinde yer almaktadır. Eski Türklerde Şamanizm dinine göre öldükten sonra ruh göç ederek birkaç bedende yaşamak için dünyaya tekrar geri gelmektedir. Ruh kimine göre 3 kimilerine göre 7 kere başka bir bedende can bulabilir. Kızılderili inancına göre ruh kurtun hükmettiği ruhlar alemine gider. Yeryüzünde kendine göre bir beden arar ve bulunca yeniden yaşama geri döner. Reenkarnasyon olayında bazı kabilelerce doğum bir başlangıç değildir ve ölüm bir son demek değildir. Süreklilik hakimdir ve sonsuz olan bir şey varsa o da uzaydır.

REENKARNASYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reenkarnasyonun olduğu düşünülen toplumlarda, ruh yeniden başka bir bedende hayata geri dönüyorsa bunun belirtileri olduğu düşünülür. Bu belirtiler aşağıdaki gibidir;

Dejavu;

Dejavu, yaşadığımız bir olayı tekrar yaşadığımızı sanmamızdır. Bir anı yaşarken sanki daha önce de o anı yaşadığımızı sanmamız dejavu olarak açıklanmaktadır. Birçok bilim adamına göre bu nörolojik bir olaydır. Fakat reenkarnasyona inanan inanışlarda dejavu geçmiş yaşamdan izlerin olduğu görüşü savunulmaktadır.

Rüyalar ve Kabuslar;

Aynı rüyaların sık sık görüldüğü, tekrarlandığı durumlar reenkarnasyonla açıklanmaktadır. Rüyaların geçmiş yaşamdan izler taşıdığı ve o yaşamı hatırlattığı için reenkarnasyona bağlanmıştır.

Doğal Kabiliyetler;

Daha önce kendisinde bulunmayan yeteneklere sahip olması ve hiç bilmediği konularda bilgi sahibi olması önceki yaşamdan kalıntı olarak değerlendirilir.

Doğum Lekeleri;

Doğum lekelerinin reenkarnasyonun bir işareti olduğu bilinmektedir.

İSLAMİYETTE REENKARNASYONUN YERİ NEDİR?

Ku'an-ı Kerim'de, çoğu kez iade kelimesiyle ifaede edlir. Bu kavram yeniden diriltmenin kıyamet günü olacağı, bir defaya mahsus olacağı ve ölümden sonra asla dünyaya geri dönüşün olmayacağı kesin bir dillde belirtilmiştir.

Kur'an da reenkarnasyon açık bir dille reddedilmiştir. Reenkarnasyonla ilgili ayet aşağıdaki gibidir;

''Onların arkalarında ise, yeniden diriltecekleri güne kadar bir berzah vardır.'' ayetinde de belirtildiği gibi öldükten sonra dünyaya geri dönüş kesin olarak engellenmiştir. Önlerinde nasıl bir berzah var ise dünyaya tekrar gelmeyi engellemektedir ve bu da reenkarnasyon fikrini İslamiyet için çürütür.