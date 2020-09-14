Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaptığı yorumlarla sıkça adından söz ettiren ancak Boşnaklar hakkındaki sözleriyle tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü.

Beyaz TV'de Boşnaklar'a yönelik sözleri sonrası bir süre ekranda yer almayan Kütahyalı, daha sonra programa geri dönmüş ancak gelen tepkilerin ardından Kütahyalı ile yolların ayrıldığı Spor Koordinatörü Ertem Şener tarafından açıklanmıştı.

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Kütahyalı Beyaz Futbol'a geri dönüp yorumculuk yapmaya devam ederken, Boşnaklar söz konusu karara tepki gösterdi.

BOŞNAKLAR AYAKLANDI: ONU HİÇBİR YERDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri döndüğünün netleşmesi üzerine sosyal medyada "Beyaz TV'de bu akşam Boşnaklara ırkçılık yapan Rasim Ozan Kütahyalı ekranlardaydı. Boşnak camiası olarak hiç bir yerde onu görmek istemiyoruz #BoşnaklarROKuİstemiyor" mesajı paylaşıldı.

KANALIN ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLENDİ

Daha sonra da Kütahyalı'nın tekrar Beyaz TV ekranlarına çıkmasına tepki göstermek için Beyaz TV önünde protesto düzenlendi. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Beyaz TV önünde yaptığı açıklamada Osman Gökçek'in söz vermesine karşın Kütahyalı'yı ekrana çıkarmasını kınadı.