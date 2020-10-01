Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Rangers - Galatasaray maçı nerede? Muhtemel Galatasaray ilk 11'i!

İskoçya'nın temsilcisi Rangers'la Play-Off maçına çıkacak olanSarı-Kırmızılılar,Rangers deplasmanına konuk olacak. Peki, Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?

RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma merakla bekleniyo. Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY İLK 11'İ

Fatih Öztürk,

Omar,

Luyindama,

Marcao,

Martin Linnes,

Taylan

Etebo,

Feghouli

Belhanda,

Emre Kılınç

Mbaye Diagne

RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaraylıların merakla beklediği ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan maçTeve2 kanalından şifresiz yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.