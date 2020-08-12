Ramo sezon fragmanı yayınlandı! Ramo ne zaman yayınlanacak? Ramo 2. sezon 1 fragmanı

Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi, geçen sezon başarılı grafiği ile seyircisini mutlu ett. Yeni sezonu hayranları tarafından merak edilen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.

RAMO DİZİSİ YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramo dizisinin fragmanıyla birlikte, na zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni sezon başlama tarihi henüz açıklanmadı. Ancak birçok dizi gibi Ramo'da Eylül ayı içerisinde yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

RAMO DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı aksiyon dram türünde dizidir. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO 2. SEZON 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ