Ramo 3. tanıtımı yayımlandı! Ramo dizisi oyuncuları kim?

Ramo, 3. tanıtımı ekrana geldi. Yeni olaylar ve oyuncularla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ramo dizisi artık İstanbul'da devam ediyor. Ramo son bölümde neler yaşandı? Ramo dizisi 12. yeni bölüm ne zaman başlıyor?

RAMO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların fenomen dizisi haline gelen Ramo'nun 12. bölüm fragmanları yayımlandı ancak dizisinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz Show TV'den bir açıklama yapılmadı.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...

RAMO OYUNCULARI

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.

Ramo ise, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.

Fatoş'un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco'nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş'un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır.