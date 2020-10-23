Ramo 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 17. bölüm izleme linki! Ramo 17. bölüm fragmanı izle

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 18. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya cuma günü 30 Ekim ekranlara gelecek.

RAMO 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 16. Bölüm'ünde Cihangir'in işaretiyle Ramo ve ailesinin peşine düşen Kürşat, Ramo için büyük bir tehdittir artık. Geri sayım başlamış, Ramo'nun ailesini kurtarması için fitil ateşlenmiştir.

Sibel ve Ramo'yu bir arada gören Nehir'in şüpheleri devam ediyordur. Sibel'in Nehir'i Ramo'yla aralarında bir şey olmadığına dair ikna etmeye çalışırken Ramo için söylediği şey Nehir'i dehşete düşürür.

Ramo ve ailesini yok etmek için İstanbul'un altını üstüne getiren Kürşat ise hiç beklemediği bir anda Ramo'yu karşısında bulur. Ramo'nun bu cesur eylemi Cihangir'i bile şaşırtacak türdendir.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 23 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...