Ramazanın ilk günü ne zaman? İlk iftar hangi gün? İlk sahur ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? Ne zaman oruç tutacağız?

İçerisinde Kadir Gecesi gibi en mübarek günü barındıran, Kuran'ı Kerim'in insanlığa indirildiği mübarek bir ay olan Ramazan ayına tekrardan kavuştuk. Yeryüzüne Allah'ın bereketinin ve şefaatinin indirildiği bu bereketli ay içerisinde en çok sorulan sorulardan bazıları şunlardır: Mübarak ramazan ayından nasıl daha fazla faydalanabiliriz? Ramazan ayında hangi dualar edilmeli? Nasıl dua etmeliyiz? Ramazan ayında neler yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Allah kabul etsin.

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?

İlk sahurumuza 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün kalkacağız.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

RAMAZAN 2020

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber?(s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26)."Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı..." (Bakara,3 2,/183)

Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün "Kanaat bitmeyen bir hazinedir (Beyhakî, "Zühd",2/88)