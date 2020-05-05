Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Mustafa Cengiz'e bir dizi operasyon yapılacağı belirtildi.

"GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

MUSTAFA CENGİZ'E NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta perşembe akşamı kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Cengiz'in, midesinde problem olduğu belirtilmişti. Hafta sonunu evinde geçiren Cengiz, bu hafta tekrar hastaneye yatırılmıştı.