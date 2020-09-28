Radikal ne demektir? Radikal nedir? Radikal karar ne demektir?

Daha çok gazetelerden okuduğumuz veya siyasi ortamlardan duymaya aşina oluğumuz radikal kelimesi ne demektir? Radikal kelimesi TDK anlamı nedir?

RADİKAL NE DEMEKTİR?

Fransızca kökene sahip olan bu sıfat etimolojik olarak 'kök' manasına gelen 'radix' kelimesine 'alis' ekinin getirilmesi ile beraber oluşturulmuştur. Kelime anlamı kökene bağlı, köklü ve temele dayalı anlamlarını taşır.

Kelime literatürde dini, siyasi ve toplumsal olarak aşırılığı kastetmektedir. Bu kast ediş aynı zamanda bağnazlık seviyesinde bir reddetmedir. Kelimenin taşımış olduğu anlam, bir araya geldiğince kavramlara göre değişir.

Eskiyi tamamıyla reddetmenin üstüne kurulu olan radikal, 'radikalizm' ideolojinin takipçilerine verilmiş bir adıdır. Bu bireyler mevcut düzeni tamamen ortadan kaldırmayı tercih ederler. Toplumsal ve siyasal alanda yenilikyapılmasını istemezler.

RADİKAL TDK ANLAMI NEDİR?

Radikal TDK anlamı 1. si rakidal hareket anlamlarına gelen kökten radikal hareket örneğini vermiştir.

Radikal'in diğer bir anlamı ise ''Gelenekçiler için her ev temizliği bir, radikaller içinse biriciktir.'' Elif Şafak

Radikalizm tarafları kimse, köktenci.