Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi

Galatasaray'da 22 maçta 11 gol atan ama çok maç kaçırması tartışma yaratan Radamel Falcao'nun geleceği yine gündemde. Sarı kırmızılılarda sezonun en eleştirilen transferlerinden birisi olan Kolombiyalı golcü, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.

Yönetimin takım aradığı iddia edilen deneyimli oyuncundan önemli bir hamle geleceği de söylendi. Sözcü Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre Falcao, 5 milyon euroluk garanti ücretine ek olan 2 milyon euro dolayındaki bonus maddelerden fedakârlık yapmaya hazır.

YÖNETİMDEN YANIT BEKLİYOR

2022'de bitecek sözleşmesine sadık kalacak Falcao, hamile olan eşi ve ailesi nedeniyle İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor. Dolayısıyla yıldız futbolcu, bazı ek maddeleri devre dışı bırakabileceğini, indirim konusunda da görüşebileceklerini yönetime ileten Falcao yanıt beklemeye başladı.

Falcao'nun istediği bazı maddeler şu şekilde:

Avrupa kupalarına yönelik maç ve galibiyet primi.

Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi son 16, yarı final, final ve şampiyonluk bonusu.

İlk 11'de çıkacağı her 10 maça yönelik alacağı prim.

Alacaklarının iki ay gecikmesi halinde sözleşme feshi hakkı.