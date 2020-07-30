Radamel Falcao, Fatih Terim ile görüştü: Hayal kırıklığını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağım

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin ilgilendiği Kolombiyalı golcünün Fatih Terim ile özel bir görüşme yaptığı ve hocasına "Bu sezon yaşattığım hayal kırıklığını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağım" dediği iddia edildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren ve beklentilerin çok uzağında kalan 34 yaşındaki futbolcunun bu görüşmede, "Başarısız olmaya alışık değilim. Çok üzgünüm. Benden beklentilerin farkındayım ve işimi yarım bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİ İSTANBUL'DA DOĞURACAK

Falcao ve eşi Lorelei Taron, aynı zamanda dördüncü çocukları için gün sayıyor. Dominique, Desiree ve Anette isimli üç kızları bulunan aile, 4-6 hafta içerisinde bir erkek bebek bekliyor. Doğum için de sağlık sisteminden etkilendiklerini belirttikleri Türkiye'yi seçmiş durumdalar. Falcao, eşinin de Türkiye'yi çok sevmesi sebebiyle en azından 1 sezonu daha Galatasaray formasıyla geçirmek istiyor

BU KEZ KAMPA KATILACAK

Sakatlığı sebebiyle son haftalarda forma giyemeyen Falcao, bu düşüşü sezon başında kaçırdığı kamp dönemine bağlıyor. Kolombiyalı golcü, bu kez Galatasaray'ın yaz kampına dahil olarak fiziksel açıdan çok iyi hazırlanacağını ve istikrarlı şekilde forma giyeceğini dile getiriyor.

11 GOL KAYDETTİ

Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon 22 resmi maça çıkıp 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi

HER GOLÜ 4 MİLYON TL

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü Radamel Falcao'nun bu sezon attığı her golün maliyeti yaklaşık 4 milyon lira oldu. Günlerce süren transfer görüşmeleri, taraftarın büyük isteğiyle transfer döneminin son günlerinde nihayete erdi ve tecrübeli golcü sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sezonun en flaş transferi olan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık net 5 milyon euro kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı. Ligde 10 kez fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcunun bir golü, Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu.