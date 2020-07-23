Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, adının transfer dedikodusuna karıştığı David Beckham'ın takımı Inter Miami'yi sosyal medyadan takibe aldı.
23.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:25
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı.
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti. ABD ekibinin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
22 MAÇTA 11 GOL ATTI
Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.