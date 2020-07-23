Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı.

İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti. ABD ekibinin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

22 MAÇTA 11 GOL ATTI

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.