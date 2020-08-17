Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayıran FC Barcelona, yeni hocasını Hollanda'da buldu. Katalan ekibi teknik direktörlük görevi için Hollanda Milli Takımı'nda da görev yapan Ronald Koeman ile anlaştı.

İlk olarak ESPN, daha sonrasında da Sky Sports'ta çıkan haberlere göre deneyimli çalıştırıcıyla görüşen başkan Josep Bartomeu, Koeman ile anlaşmaya vardı.

YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞTI

Antrenörlük kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı da çalıştırmış olan 57 yaşındaki teknik adam, 1998-2000 yıllarında Barcelona'da Louis Van Gaal'in yardımcısı olarak yer aldı.

6 SEZON OYNADI

Futbolculuk kariyerinde de bordo mavili ekipte oynayan Koeman, Barcelona formasıyla çıktığı 192 maçta 67 gol kaydedip 4 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazandı.